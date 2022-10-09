Минтранс РФ анонсировал запуск пригородных поездов по Крымскому мосту

Движение пригородных поездов по Крымскому мосту планируется восстановить сегодня вечером – в 19:00. Об этом говорится в официальном сообщении министерства транспорта РФ.

«В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику. В 19.00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку», – отметили в Минтрансе.

Напомним, накануне было запущено движение по уцелевшим автомобильным полосам для легкового транспорта. Сегодня в стабильном режиме начала работу паромная переправа для грузового транспорта.

Москва, Светлана Антонова

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