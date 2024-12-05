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Четверг, 5 декабря 2024, 19:19 мск

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Наконец-то: пассажиры, опоздавшие на авиарейс, смогут воспользоваться обратным билетом

Министерство транспорта РФ утвердило новый Порядок взимания платы за регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа. Как сообщила пресс-служба ведомства, в новом документе сохранены все действующие права пассажиров, но при этом вводится ряд принципиально важных изменений.

«В частности, закреплено право пассажиров, опоздавших на рейс, воспользоваться обратным билетом. Кроме того, размер платы, взимаемой с пассажира за аннулирование перевозки или изменение условий перевозки, ограничивается фактическими расходами перевозчика», – уточнили в Минтрансе России.

Согласно приказу, авиакомпаниям будет необходимо разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Данное требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной.

Предполагается, что новые правила вступят в действие с 1 сентября 2025 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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