Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию

Американские чиновники настаивают на запрете для китайских авиакомпаний строить свои маршруты в Соединенные Штаты через Россию. Об сообщает агентство Reuters со ссылкой на постановление Минтранса США.

Американские компании не могут летать над территорией России с начала спецоперации на Украине. Перевозчики неоднократно жаловались на то, что несут издержки и теряют конкурентоспособность по сравнения с теми странами, чьи авиакомпании могут прокладывать путь через РФ.

В частности, речь идет о кроссполярных воздушных маршрутах – это авиационные трассы, пролегающие над территорией Северного Ледовитого океана и соединяющие Северную Америку со странами Восточной и Юго-Восточной Азии через воздушное пространство России. Пролет по ним экономит время и топливо для лайнеров, выполняющих рейсы между Соединенными Штатами и множеством пунктов по всему миру.

Стоит отметить, что американские перевозчики начали проводить активную лоббистскую кампанию в Белом доме и Конгрессе еще в 2023 году при администрации предыдущего президента Джо Байдена.

После начала СВО на Украине западные страны закрыли небо для самолетов российских авиакомпаний в рамках санкций. Россия в ответ запретила полеты в своем воздушном пространстве авиакомпаниям из почти 40 стран, в том числе США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

