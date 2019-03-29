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Пятница, 29 марта 2019, 15:15 мск

Новости Балканы

Действия сербской оппозиции разрушают парламентские институты

Фото: @twitter/Savez za Srbiju

Депутат сербской Скупщины от Демократической партии Драголюб Мичунович обвинил лидеров оппозиции из блока «Союз за Сербию» Драгана Джиласа в разрушении парламентских институтов республики.

Во время дебатов «Как найти политическое решение?», организованных фондом «Центр за демократию», Мичунович критически высказался против бойкота работы парламента со стороны депутатов, участвующих в протестах «1 из 5 миллионов». Он обратил внимание, что оппозиционеры уже несколько недель не посещают заседания, но при этом находятся в здании и устраивают акции, мешающие работе Скупщины.

«Они разрушают парламентские институты» – констатировал Мичунович и подчеркнул, что у народных избранников есть обязательства перед гражданами, которых они представляют.

Белград, Катарина Лане

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