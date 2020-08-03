«Информационная блокада и точечные репрессии»: Кремль опасается, что хабаровский протест перекинется в другие регионы

Несколько регионов России могут «вспыхнуть» протестами предстоящей осенью. Как считает политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров, чтобы этого не допустить, власть сейчас устаивает информационную блокаду и точечные репрессии против ярких оппозиционных политиков.

По его мнению, сейчас в Хабаровске «происходят серьезные тектонические процессы». «Вся страна наблюдает, что там происходит, какие результаты будут у протеста. Это не гламурный московский протест, нелиберальный. Нельзя сказать, что это пятая колонна выступает. Власть пока не может брутально разогнать протесты, слишком много людей. Это – очень переломный момент», – сказал Федоров, выступая в прямом эфире в «Фейсбуке».

Как считает политик, от развития событий в Хабаровске будет зависеть политическая и социальная ситуация в других частях страны. «Сейчас солидарные протесты отличаются по масштабу – в других регионах люди выходят, но не в таком количестве. В некоторых регионах ситуация может также взорваться. Сергея Левченко (экс-губернатора Иркутской области от партии КПРФ) не пустили на выборы, которые будут в сентябре. Идет другой кандидат от КПРФ Михаил Щапов. Если там пойдут брутальные действия федеральной власти, там может полыхнуть не меньше, чем в Хабаровске», – прогнозирует Федоров.

По его оценке, высокий протестный потенциал также в Кавказском регионе, Калининградской области, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. «В нашей стране очень много протестно заряженных регионов. Все наблюдают за Хабаровском, что там будет происходить, как будет действовать власть. Наблюдают и региональные элиты, которые недовольны центральной властью», – сказал он и добавил, что острый конфликт может также возникнуть в Красноярске и Хакасии.

Как полагает политик, именно с учетом такой напряженной обстановки Кремль сейчас ведет довольно жесткую политику в отношении оппозиции. «Власть выстроила тактику информационной блокады, точечной репрессивных действий по отношению к лидерам, чтобы даже информации о протестах и солидарности не распространилась в другие регионы. Они не просто боятся хабаровского сценария, они пытаются купировать все угрозы и всех лидеров, которые могут повести народ. Сейчас вне зависимости от политических окрасов происходят точечные репрессии. Власть не хочет, что фургаловский протест перекинулся на Москву. Поэтому они так жестко действуют», – сказал он.

Напомним, 27 июля на 10 суток был арестован координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. 31 июля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении московского муниципального депутата Юлии Галяминой за участие в несанкционированной протестной акции против конституционной реформы 15 июля. Комментируя дело Галляминой, известный политолог Аббас Галлямов отмечал, что Кремль избавляется с помощью уголовного преследования от сильных политиков накануне выборов в Госдуму, которые должны пройти в сентябре 2021 года.

Москва, Мария Вяткина

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