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Четверг, 11 июня 2020, 15:16 мск

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Полное фиаско: сербская оппозиция провалила попытку объединения

Фото: informer.rs

Сербская оппозиция не сможет объединиться, внутри нее царят хаос и разногласия. Об этом заявил экс-президент Сербии и лидер Социал-демократической партии Борис Тадич, подчеркнув, что идея бойкота выборов 21 июня провалилась.

Как считает Тадич, слова которого цитирует «Балканист.ру», проект объединения сербской оппозиции потерпел фиаско, и это еще хуже, чем проигранные выборы. При этом в сегодняшних условиях путь консолидации оппозиционных сил представляется ему нереальным.

«Объединение стало невозможным ввиду внутренних разногласий, – пояснил Тадич.– Они стали следствием не только разного опыта и разного уровня мастерства оппозиционных политиков. Причина состоит еще и в том, что определённые круги сотрудничают с режимом».

«Я уже говорил, что решение идти на выборы может дать [президенту Сербии] Александру Вучичу возможность признать выборы законными, – пояснил Тадич.– Но и бойкот выборов оппозицией тоже может быть ему на руку».

О мотивах действий раздробленных оппозиционных сил можно будет судить уже после выборов, полагает он.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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