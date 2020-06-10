«Тут обманом ничего не добьешься»: президент Сербии оценил предвыборные перспективы своих противников

Сербская оппозиция застряла в 90-х годах, действуя радикальными методами с применением насилия, вламываясь на телекомпании с бензопилой или штурмуя здание парламента. Об этом заявил президент страны, лидер Сербской Прогрессивной партии Александр Вучич в интервью телекомпании Pink.

По его мнению, сербская оппозиция также «живёт в своём мире, ограниченном соцсетями». «Они думают, что сделали что-то исключительно хорошее, когда получают аплодисменты от троицы своих фолловеров. Но главная проблема в том, что они на выборах должны своей рукой на бюллетене выбрать кандидата и бросить лист в урну. Это невозможно сделать, скрываясь под фейковыми аккаунтами. Тут обманом ничего не добьешься», – подчеркнул Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии обратил внимание, что многие партии строят свои избирательные кампании на очернении конкурентов. «Но людей не интересуют СМИ, их волнует будущее детей и их родителей и как решится косовский вопрос, а не кто сколько раз появился на телевидении… Тем не менее, когда их спрашивают о проблемах в нашей стране, они говорят про СМИ и свободу слова», – подчеркнул он.

В то же время Вучич отметил, что у граждан есть возможность оценить политические программы и сравнил предстоящие 21 июня парламентские выборы с выпускным экзаменом. «За пять дней до экзамена вы не сможете поправить свои оценки. Вы должны были все время усердно трудиться. Если хотите попасть в парламент, у вас должна быть политическая программа», – сказал президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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