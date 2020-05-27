Крах оппозиции: сербская Демпартия переживает острый кризис

Сербская Демократическая партия (ДП), которая входит в оппозиционный блок «Союз за Сербию», накануне парламентских выборов переживает острый кризис. По оценке экспертов, от старейшей в стране политической силы осталось только название, передает «Балканист.ру».

По мнению членов ДП, внутренние конфликты могут привести к развалу партии. Руководящий комитет демократов под руководством Зорана Лутовца в третий раз переносит свое заседание, а новая дата в день парламентских выборов – 21 июня – вызвала недоумение. По словам депутата Скупщины от ДП Балши Божовича, в партии произошел серьезный раскол. Лутовац и его ближайший круг считают, что против них готовится путч: часть демократов не поддержала решение лидера присоединиться к «Союзу за Сербию» и бойкотировать выборы. Ситуация накалилась, когда внутри партии стали собирать подписи с требованием назначить заседание комитета на 17 мая, однако Лутовац перенёс его сначала на 31 мая, а затем и на 21 июня, обвинив соратницу по партии Александру Ерков в подделке подписей.

«Наше руководство выгоняет ветеранов за инакомыслие. Из Демократической партии ушли международный секретарь, генеральный секретарь, заместитель председателя, бывший глава молодёжной ячейки… Мне кажется, что кому-то необходимо уничтожить партию, и это очень эффективно делается изнутри», – высказал предположение Божович, указав, что в Демпартии «отсутствует демократия и свобода политического мнения, что противоречит духу партии».

Сам Лутовац объясняет раскол тем, что часть его соратников якобы хочет «перековаться» из оппозиционеров в партнеров Сербской прогрессивной партии президента страны Александра Вучича.

Между тем, члены ДП потребовали детального отчёта о финансировании партии, чтобы выяснить, куда делись 300 000 евро, направленных лидером «Союза за Сербию» Драганом Джиласом на счет фонда, на который завязаны финансовые потоки Демократической партии. «Вместо результатов, руководство ДП предъявляет сфальсифицированные сообщения о поддержке от европейских партнёров и ведёт невиданную борьбу против своих однопартийцев», – заявил член главного комитета демпартии Бранислав Лечич.

Комментируя последние события вокруг ДП, экономист Небойша Крстич обратил внимание, что от старейший партии Сербии осталось только название. «Сегодня, в 2020 году, Демократическая партия неспособна преодолеть трехпроцентный барьер на голосовании», – считает эксперт.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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