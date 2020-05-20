«Не похудел ни на грамм»: лидер сербской оппозиции прекратил «голодный» протест

Лидер оппозиционного движения «Двери» и один из руководителей антиправительственного блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадович и его соратник Иван Костич заявили об окончании 11-дневной голодовки, которой пытались добиться переноса парламентских выборов с 21 июня на осень.

Комментируя итоги «голодного» протеста, политолог Небойша Бакарец высказал мнение, что оппозиция потерпела сокрушительное поражение. «После 11 дней обмана общественности Бошко прекращает лжеголодовку. О её мотивах мы так и не узнали, как и не услышали о причинах прекращения. А причина одна: Обрадович понял, что никому его голодовка не нужна и не интересна. Даже СМИ, подконтрольным Драгану Джиласу (лидеру «Союза за Сербию»). Он понял, что не может больше обманывать общественность, так как за 11 дней не похудел ни на грамм, а наоборот поправился, поглощая фастфуд в кулуарах депутатского клуба», – подчеркнул эксперт, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Бакарец также обратил внимание, что депутат Сербской Прогрессивной партии

Александр Мартинович, объявивший о контрголодовке, провел 48 часов на жаре без еды, не заходя в здание парламента. «А Бошко в первый же день отправился в Скупщину есть и спать. Фашисты сильны только на словах, когда нападают всей стаей на одного слабого. Какое фиаско, поражение и позор!» – отметил Бакарец, напомнив, как накануне голодовки Обрадович затеял потасовку у парламента и вместе с соратниками напал на пожилого депутата правящей партии.

Напомним, ранее голодовку Обрадовича и Костича раскритиковал их партнёр по оппозиционной коалиции, лидер Народной партии Вук Еремич, который сказал, что «на сегодня самая большая проблема в том, что народ Сербии не верит оппозиции».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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