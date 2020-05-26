«Бегут с тонущего корабля»: сербская оппозиция распадается на части

Оппозиционный блок «Союз за Сербию» накануне парламентских выборов, назначенных на 21 июня, переживает агонию, о чем свидетельствуют многочисленные заявления лидеров партий и движений, входящих в антиправительственную коалицию, пишут сербские СМИ.

В частности, глава движения «Двери» Бошко Обрадович подверг критике своих соратников по «Союзу за Сербию», признавшись, что ожидал большей поддержки в голодовке от своих соратников. «Обо всех своих действиях я советовался с органами «Союза за Сербию», но они отвергали мои идеи, ожидая то вмешательства Евросоюза, то сдачи Косово Вучичем, то, что он не справится с экономическим кризисом, и тогда я решил, что не могу больше участвовать в таком пассивном бойкоте», – рассказал Обрадович.

В свою очередь лидер Народной партии Вук Еремич заявил, что оппозиция сама себя скомпрометировала в глазах избирателя и потеряла доверие у народа. «Люди уже определились, пойдут они на выборы или нет и кампанию (бойкота) можно считать оконченной», – подчеркнул он, подтвердив, что «Союз за Сербию» переживает период турбулентности и многие решения принимаются хаотично. За свои откровения Еремич подвергся критике со стороны коллег по оппозиции, в частности, Движением свободных граждан под руководством одиозного актёра Сергея Трифуновича, которое, несмотря на якобы общую позицию «Союза за Сербию» бойкотировать выборы, все-таки собирается принимать в них участие.

В партии Свободы и правды – главного руководителя оппозиционного блока Драгана Джиласа также существует внутренний конфликт. На днях члены городского комитета партии устроили драку друг с другом, после чего один из них ушёл в отставку.

Политолог Предраг Райич из Центра по вопросам общественной стабильности считает, что оппозиционному блоку «Союз за Сербию» пришёл конец. «Фактически они больше не существуют. Идея бойкота выборов похоронена, поэтому понятно, что сейчас мы наблюдаем, как с этого тонущего корабля бегут все лидеры. Полагаю, что они поняли, насколько они дискредитированы и не могут вообще больше рассчитывать на политическое будущее», – подчеркнул эксперт.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 26.05.20

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