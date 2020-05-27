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Среда, 27 мая 2020, 17:52 мск

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Экс-президент Сербии определился с участием социал-демократов в выборах

Фото: informer.rs

Социал-демократическая партия Сербии будет принимать участие в местных выборах в управу белградского района Врачар, но будет бойкотировать выборы в Скупщину. Об этом заявил бывший президент Сербии, лидер социал-демократов Борис Тадич.

«Мы не намерены оставлять граждан, которые напрямую зависят от локальной власти, и будем бороться за «острова свободы» на районном уровне», – заявил он и подчеркнул, что Социал-демократическая партия останется верна принципу бойкота парламентских выборов, передает «Балканист.ру».

Один из лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию» и руководитель движения «Двери» Бошко Обрадович раскритиковал решение Тадича. «Выйти на выборы, чтобы бороться за места во Врачарской управе, – это несерьёзное решение. Мы решили идти на политический принцип, нужно следовать ему до конца. Они ничего не добьются и только потеряют доверие избирателей», – заявил Обрадович.

Напомним, от идеи бойкота парламентских выборов, предложенного «Союзом за Сербию», отказалось Движение свободных граждан, «Здоровая Сербия», «Вместе за Сербию», «Хватит!» и «1 из 5 миллионов».

Выборы в Сербии назначены на 21 июня.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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