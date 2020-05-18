Хорватия нанесла удар по сербской оппозиции

Заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о проведении парламентских выборов летом нынешнего года нанесло удар по сербской оппозиции, которая требует отложить избирательную кампанию в Сербии на сентябрь, объясняя свою позицию тем, что ни одна европейская страна не проводит выборы до завершения эпидемии коронавируса.

Глава кабинета министров Хорватии сообщил, что голосование на парламентских выборах пройдет период с 21 июня до 12 июля. «Я считаю, что мы сможем обеспечить людям условия безопасно проголосовать в нынешней эпидемиологической обстановке», – заявил Пленкович.

Решение Загреба не обеспокоило власти Евросоюза и не вызвало негативных комментариев из Брюсселя. Тем не менее, сербский оппозиционный блок «Союз за Сербию» продолжает заявлять, что парламентские выборы в Сербии, назначенные на 21 июня, нелегитимны в условиях эпидемии коронавируса. «Они (выборы) не свободны и подорвут конституционный порядок. Кроме того, они угрожают здоровью избирателей, так как эпидемия ещё не кончилась», – подчеркнули оппозиционеры в жалобе главе делегации Европарламента по евроинтеграции Сербии Тане Файон с требованием надавить на официальный Белград и перенести выборы на сентябрь.

Комментируя эту ситуацию, заместитель председателя Сербской Прогрессивной партии Миленко Йованов задался вопросом: почему выборы в Хорватии не мешают Евросоюзу, на помощь которого рассчитывает сербская оппозиция? «Ну надо же, выборы в июне или июле, да ещё и в стране-участнице ЕС? А вы спросили об этом Таню Файон?», – отметил он.

Политолог Деян Вук Станкович считает, что сербская оппозиция «абсолютно не готова к выборам». «У них нет ресурсов для предвыборной кампании, нет кандидатов, плана и программы. Поэтому они прикрываются коронавирусом, требуя переноса выборов. Причём сами они не последовательны в отношении эпидемии: нарушали комендантский час, когда им надо было протестовать на улицах, твердят об эпидемии, хотя она уже под контролем, в общем, коронавирус выявил их организационно-политическую слабость», – подчеркнул сербский политолог.

Напомним, ранее заместитель председателя «Союза за Сербию» Борко Стефанович заявил, что сербская оппозиция обратилась за помощью к властям Евросоюза, которые должны повлиять на правительство Александра Вучича, чтобы отложить парламентские выборы на сентябрь. «Мы должны выйти на выборы и победить Вучича», – заявил представитель оппозиционного блока, который недавно призывал к бойкоту голосования.

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