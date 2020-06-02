Раскол сербской оппозиции: бывшие соратники объявили друг другу войну

Сербская оппозиция переживает очередной кризис, который расколол противников действующего правительства на два лагеря. Лидеры партий и движений, подписавшие в прошлом году «Соглашение с народом», в котором единогласно решили бойкотировать парламентские выборы, сейчас ведут друг с другом настоящую войну с прямым физическим воздействием, пишет «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

В публикации отмечается, что один из представителей оппозиции – одиозный актер и лидер Движения свободных граждан Сергей Трифунович на днях был избит в центре Белграда, где он собирал подписи в свою поддержку. При этом он обвинил в нападении бывших товарищей по оппозиции. «Вы нам рисуете мишени на лбу из-за нашего решения участвовать в выборах!» – заявил политик.

Лидеры Народной и Демократической партий Вук Еремич и Зоран Лутовац со своей стороны призвали граждан не приходить на избирательные участки столичного района Врачар, где участие в муниципальных выборах примут отказавшиеся от бойкота Социал-демократическая партия бывшего президента Сербии Бориса Тадича, Движение свободных граждан и Новая партия. «Бойкот только на руку нынешним властям. Коллегам, которые все ещё в него верят, желаю приятного отдыха: они, судя по всему, взяли отпуск из политики», – заявил лидер Новой партии Зоран Живкович.

В то же время руководитель движения «Хватит!» Саша Радулович устроил перепалку в твиттере с Янко Веселиновичем из «Союза за Сербию» после обвинений в сотрудничестве с властью. Веселинович обвинил Радуловича в том, что «он и подобные ему политики, отрекшиеся от бойкота, хотят стать декорацией для режима». Радулович, в свою очередь, указал, что «Союз за Сербию» первым дискредитировал идею бойкота. «Ваши намерения не чисты и не честны. Договоритесь между собой, господа бывшие правители. Бойкотируют или все, или никто», – заявил лидер движения «Хватит!».

Комментируя эти события, политолог Деян Вук Станкович подчеркнул, что бессильная ненависть оппозиции по отношению к «режиму» начала уничтожать её изнутри. «Бойкот несколько раз демонстрировал свою несостоятельность. Все эти идеологические метания оппозиции и внутренние расправы проистекают из невозможности предложить нечто большее, чем агрессивная политика против власти. И сейчас, когда они не могут уничтожить власть, они начали пожирать себя изнутри», – констатировал эксперт.

Парламентские выборы в Сербии назначены на 21 июня.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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