Вандализм или провокация оппозиции? На входах в офисы сербской партии «Двери» появились оскорбительные надписи

Сегодня ночью неизвестные разукрасили оскорбительными граффити с надписями «Воры, разбойники, фашисты» стены и входную дверь центрального офиса оппозиционной партии «Двери» в Белграде.

Как сообщает пресс-служба партии, это уже третье на этой неделе нападение на офисы «Дверей». Ранее были «расписаны» входы в партийные помещения в городах Заечар и Чачак, что партия сочла давлением на оппозиционную политику «Дверей» со стороны действующей власти.

Источник: пресс-служба партии «Двери»

«Двери», очевидно, являются самым большим шипом в глазах этой власти и её хулиганов, но мы снова сообщаем им, что их вандализм не испугает нас. Это ещё одна причина, чтобы собраться 13 апреля в Белграде и сказать нет насилию по отношению к политическим не-единомышленникам» – говорится в заявлении пресс-службы партии.

Между тем, происшествия могут оказаться лишь провокационной пиар-кампанией «Дверей» для придания значимости партии, считает лидер сербской патриотической организации «Заветницы» Милица Джурджевич-Стаменковски.

«Можно сказать, что произошедшее сегодня ночью сделано для того, чтобы отвлечь внимание от запланированного хаоса на улицах и заранее выставить власть виновной, которая, по их словам, беспощадна к своим политическим врагам. Я не могу утверждать, что информация о произошедшем заслуживает доверия, и не исключаю методы политического маркетинга для оправдания того, что произойдёт ‪13 апреля», – сказала политик.

При этом лидер «Заветницы» выразила опасения, что на фоне политического раскола напряженной атмосферы в обществе на улицах Белграда ‪13 апреля может готовиться хаос.

«Несколько дней подряд после скандального прорыва части оппозиции, где были, в том числе, и представители партии «Двери», а именно Бошко Обрадович, на телекомпанию РТС муссируются анонсы нового протеста, который эта часть оппозиции запланировала ‪на 13 апреля, используя методы гражданского непослушания и цветных революций. С другой стороны власти винят «Двери» в том, что они выбрали дату ‪13 апреля для своего митинга, в день, когда нацисты и фашисты вошли в Белград. Я призываю все стороны вести себя сдержанно, потому что подобным инцидентам сейчас не время, учитывая давление, которому мы подвергаемся в процессе диалога с Приштиной», – заключила Джурджевич-Стаменковски.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 29.03.19

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