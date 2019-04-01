Отменять или нет: Приштина не может определиться с пошлинами на сербские товары

Албанские власти самопровозглашенной республики Косово не могут договориться между собой по поводу введённой со стороны Приштины 100-процентной пошлины на товары, ввозимые из Сербии. В последние дни официальные представители косовского парламента Фатмир Лимай и Энвер Ходжай публично высказали диаметрально противоположные взгляды.

В частности, Ходжай накануне сказал, что пошлина достигла желаемого эффекта и должна быть временно приостановлена, а его коллега из парламента Лимай заявил сегодня, что эта мера не будет отменена до тех пор, пока Белград не выполнит определённых условий.

Фатмир Лимай, который был выбран парламентом самопровозглашённой республики Косово сопредседателем группы для продолжения диалога с Белградом, считает, что у косовских властей были «тысячи причин» для наложения пошлин, и всем должно быть ясно, что они не будут отменены до тех пор, пока Белград не выполнит требования Приштины.

Однако Ходжай со своей стороны указывает, что нежелание идти на компромисс ставит под угрозу отношения Приштины с Америкой, наносит ущерб отношениям с ЕС и блокирует продолжение диалога с Белградом. Он считает, что взимание 100-процентных пошлин должно быть приостановлено на 120 дней, в течение которых будет достигнуто окончательное соглашение, и если до этого не дойдет, то пошлины могут быть возвращены.

Стопроцентные пошлины на товары из Сербии были введены 21 ноября прошлого года после неудачной попытки косовский властей сделать самопровозглашенную республику членом Интерпола. Несмотря на то, что стран, голосовавших «за», было 68, двух третей голосов заявка не собрала. Против высказалась 51 делегация, в том числе российская. Еще 16 стран воздержались.

После введения пошлин Белград заявил, что продолжит диалог с Приштиной, только когда их отменят. Премьер-министр самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай сказал, что отменит пошлины, если Сербия признает независимость Косово.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 01.04.19

Черногория взбунтовалась: протестующие завидуют Сербии – там демократия и нет НАТО. / Новое обострение в Сербии: черногорская община подключилась к атаке против президента страны. / Эскалация возможна: Сербию попытаются втянуть в НАТО. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»