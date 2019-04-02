Майданные технологии в Сербии: оппозиция ополчилась против Церкви

Сербская оппозиция начала активно использовать манипулятивные технологии для собственной значимости и привлечения на свою сторону новых сторонников. Одной из мишеней противников нынешнего руководства республики стал даже Патриарх Сербской православной церкви (СПЦ) Ириней.

Поводом для нападок стало высказывание главы СПЦ 24 марта на мемориальном мероприятии в Нише, посвященном 20-летию начала бомбардировок НАТО Югославии. В своем выступлении, помимо прочего, владыка отметил, что нагнетание в обществе атмосферы противостояния и вражды опасно для благополучия всего сербского народа.

«То, что происходит на улицах, не к добру. Это дает силу нашим врагам. Они [организаторы протестов] могут навредить своему народу и своей стране, – сказал патриарх. – Я верю, что те, кто на улицах, принести вред на самом деле не хотят. Но есть и другие – те, кто на самом деле хочет». Ириней призвал рядовых участников протестов поразмыслить о том, что происходит в действительности, и изменить отношение на более мирное, пишет портал Балканист.ру.

Издание отмечает, что основным тезисом выступления Иринея стала очевидная необходимость сплотиться, чтобы страшные события 20-летней давности более не повторились: бомбардировки отбросили страну на 50 лет назад, превратив одно из ведущих государств мира в пыль и пепел. Самым трагичным, по оценке Патриарха СПЦ, стало выступление против Сербии ее бывших союзников. «Они сделали то, чего хороший человек никогда бы ни пожелал и не сделал бы. Пусть Бог будет им судьей. Зло не принесет ничего хорошего», – отметил глава сербской Церкви.

«Во благо страны нам нужно стать ближе друг другу – это сегодня самое важное. Это то, чего ожидает от нас наша история, наша культура и наши славные предки», – подчеркнул предстоятель. При этом он призвал верующих «преодолеть зло и защитить святыни Косово и Метохии, отстоять святую землю, за которую предшественники проливали кровь и жертвовали жизнью».

Между тем, даже эти высказывания главы СПЦ представители сербской оппозиции смогли преподнести в выгодном для себя ключе. Члены «Союза за Сербию» написали Иринею письмо, в котором выразили недоумение, «почему протесты в принципе стали темой его выступления на мероприятии, посвященном началу бомбардировок НАТО», а также обвинили его во вмешательстве в политические вопросы, что «не пристало человеку его положения».

При этом заместитель председателя Народной партии (входит в «Союз за Сербию») Санда Рашкович-Ивич сочла, что Патриарх дал добро действующему правительству на углубление раскола Сербии. «Патриарх должен мирить нас, а не вставать на чью-либо сторону. Я бы рекомендовала ему обратить внимание на Патриарха Павла, который стоял во главе протестующих, ходил разговаривать с властями и ни в кого не бросал камни», – заявила Рашкович-Ивич.

Комментируя информационную атаку на Патриарха СПЦ, председатель сербской мировой диаспорной организации «Объединенная сербская диаспора Евразии» Драган Станоевич подчеркнул, что в трудные времена Церковь всегда выступает против обострений в обществе, а беспочвенные попытки выдвинуть обвинения против главы СПЦ являются инструментом манипулятивных технологий, который применялись, в том числе, во время киевского майдана.

«Я помню времена Патриарха Павла, когда он также призывал сербов объединиться против насилия. Сербская православная церковь находится в контакте с Русской православной церковью. Ими всеми движут опасения повтора киевского Майдана, – подчеркнул Станоевич. – А лидеры оппозиции, которые говорят: «Мы с народом!», они с каким народом? Кроме тех, кто ходит на демонстрации, есть другие люди. Получается классическая манипуляция. Просто оппозицию не устраивают чьи-либо объективные комментарии – Патриарха или мои, к примеру. Это не в их пользу, их устраивает радикализация, потому что они борются за власть».

Он также обратил внимание, что оппозиция «требуют дать им телевидение, чтобы их больше показывали, и на этом пути им мешают все те, кто не поддерживает их позицию, в том числе и Патриарх». «Я все это уже видел во времена киевского Майдана, эти технологии сейчас распознаю и здесь», – подчеркнул глава «Объединенной сербской диаспоры Евразии».

Заместитель председателя Сербской прогрессивной партии Миленко Йованов со своей стороны заявил, что «оппозиция лицемерна».

«В своих СМИ они в течение нескольких дней повторяли заявления некоторых священников, которые поддерживали протесты. А теперь, когда Патриарх говорит по-другому, им не нравится, они его осуждают это и называют это вмешательством в деятельность Церкви в государственные вопросы. Патриарх лишь озвучил, что большинство людей в Сербии видят и думают», – подчеркнул Йованов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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