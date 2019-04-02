Блокада Белграда: оппозиция строит баррикады в столице Сербии

Сербская оппозиция готовит новые провокации в центре Белграда, где в минувшие выходные на нескольких улицах появились мешки с песком, перекрывая движение не только транспорту, но и пешеходам. Тридцать активистов во главе с основателем Народной партии Николой Йовановичем таким образом решили выступить против реконструкции города.

Вице-мэр Белграда Горан Весич выразил возмущение действиями оппозиционеров, заявив, что блокада города – это насилие над горожанами, и пообещал по этому поводу инициировать судебное разбирательство.

«Полагаю, что суд – это место, где вышеуказанные люди должны объяснить, зачем они это сделали, ведь, когда кто-то ведёт себя как хулиган, уничтожая город и парализуя его функционирование, он должен понести ответственность по закону. Мы слышали от Драгана Джиласа, что они хотят, чтобы город встал, и чтобы в нем воцарился беспорядок, и это потому, что они, будучи у власти, были неспособны улучшить Белград», – подчеркнул Весич.

Вице-мэр Белграда обратил внимание, что ремонт Площади Республики и расширение пешеходной зоны были запланированы еще в 1985 году, внимание оппозиции они привлекли только сейчас. «Разница между ними и нами в том, что мы приводим город в порядок, а они его разоряют. Если бы они направили в своё время свою энергию на созидание в городе, у нас сегодня было бы меньше работы», – подчеркнул Весич.

Комментируя эти события, политический аналитик Владимир Кршлянин, проживающий в Белграде, обратил внимание, что действия оппозиционеров укладываются в двойные стандарты, принятые на Западе.

«Налицо западные двойные стандарты. С одной стороны, рейтинг у оппозиции, которая организует протесты, сравнительно низкий, 10-12%, и они никак не могут вопреки тому, что протестуют уже несколько месяцев, повысить этот свой рейтинг. Сейчас они ведут себя так, будто им все позволено», – констатировал эксперт.

По его оценке, сербские власти демонстрируют огромную толерантность, позволяя оппозиционерам митинговать любым мирным способом. «И им (оппозиционерам) теперь хочется произвести эффект посильнее, спровоцировать дестабилизацию обстановки. Они считают себя представителями западной демократии, которые могут делать революцию, путч, блокировать улицы», – пояснил Кршлянин.

Политолог также отметил, что для выражения политической позиции существуют демократические механизмы, с помощью которых можно направить конструктивную критику в адрес руководства муниципальных или республиканских органов власти, а также в СМИ.

«Если народ посчитает эту критику обоснованной, он это выскажет на выборах голосованием. Это принципы демократии. Но когда эту «демократию» оплачивают западные центры, то тогда позволены диверсии на электростанциях, например, как в Венесуэле. А если завтра кому-то придёт в голову что-то подобное сделать в Сербии?» – сказал Кршлянин и подчеркнул, что такая западная «демократия» безнравственна и преступна.

Белград, Катарина Лане

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