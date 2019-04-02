Игра без правил: Сербию вынуждают повторить судьбу Македонии

Радикализация протестов в Сербии при поддержке западных государств может обернуться самыми негативными последствиями для балканской республики по македонскому сценарию – с последующим признанием Косова и вступлением в НАТО. Такое мнение высказали главный редактор сербской газеты «Информер» Драган Вучичевич и редактор македонского канала «Альфа ТВ» Васко Эфтов в эфире телеканала «Пинк», передает портал «Балканист.ру»

«Если они действительно такие отчаянные, то вполне возможно, что развяжут войну!», – заявил Вучичевич, добавив, что разница между Северной Македонией в 2017 году и Сербией в том, что сегодня сербские власти поддерживает гораздо граждан, чем македонскую – в то время. По его словам, по отношению к действующему правительству Сербии лояльны 55% населения, а к «Союзу за Сербию» – не более 11%.

Между тем, если оппозиция действительно пойдет на радикальные действия и получит поддержку Запада, возможно любое развитие событий, считает Вучичевич, напоминая, что ранее один из лидеров сербской оппозиции Драган Джилас провел консультации в Вашингтоне, а в интервью американским СМИ заявлял, что не исключает вероятности тысячи несчастных случаев, а возможно, и жертв. «Логично, что если Джилас говорил о жертвах, значит, он и его соратники готовы пойти на кровопролитие», – считает Вучичевич.

Македонский сценарий в исполнении сербской оппозиции мог бы предполагать свержение действующей власти. В соседней стране, по словам журналиста, путем махинаций было сформировано «техническое» правительство, которое организовало Заеву выгодные условия для победы на выборах. Похожая схема может быть применена и в Сербии при поддержке внешних игроков. Кандидатура Драгана Джиласа устраивает их потому, что он готов выполнить всю грязную работу по признанию Косова и отдалению от Республики Сербской. Вучичевич также считает, что именно это стало предметом тайного разговора Драгана Джиласа с послом США Кайлом Скоттом.

Коллега Вучичевича, журналист и редактор македонского канала «Альфа ТВ» Васко Эфтов также выразил опасения, что оппозиция может сыграть не по правилам. Даже несмотря на то, что президент Сербии Александр Вучич заявил о возможности провести досрочные выборы, его оппоненты могут их сорвать.

«В такой ситуации выборы – это вторичный фактор: их проведение могут попытаться отложить до тех пор, пока оппозиция не соберет силы для формирования правительства. У нас дважды откладывались выборы. Полагаю, что то же самое случится в Сербии», – предостерегает Эфтов.

По его словам, механизм манипуляций таков: первоначально оппозиция сообщает, что будет бойкотировать выборы, потом ее поддерживают иностранные посольства.«После того как в Македонии оппозиция решила, что не будет принимать участие в уже объявленных выборах, международное сообщество заявило, что выборы не могут состояться, поскольку оппозиция не принимает в них участие», – обратил внимание журналист.

При этом, как отметил Эфтов, в Албании произошло с точностью до наоборот: выборы там состоялись, несмотря на бойкот оппозиции, а международное сообщество выступило с заявлением о том, что оппозиционеры должны принять участие в выборах.

«Когда международное сообщество желает навязать конкретный ход развития событий, то задействует двойные стандарты. Полагаю, что подобное случится и в Сербии, – прогнозирует Васко Эфтов. – Македонский сценарий длится уже несколько лет. Вучич пользуется поддержкой граждан, но в случае Македонии не имело значения, кто обладал поддержкой граждан, а кто – американского посольства и международного сообщества».

Ранее, как сообщают сербские СМИ, Драган Джилас посетил столицу Северной Македонии, где, возможно, встречался на территории американского посольства в Скопье с представителями ЦРУ, чтобы обсудить сценарий переворота в Сербии. «Джилас не хотел, чтобы эта встреча состоялась в Белграде, потому что сомневается в конфиденциальности разговора. Поэтому было намного безопаснее провести встречу далеко от Белграда, перед надежными сотрудниками американских спецслужб», отмечает сербский портал «Эмбарго».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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