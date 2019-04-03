Вашингтон расколол сербскую оппозицию: раскрыт скандальный заговор

Оппозиционная коалиция «Союз за Сербию», которая выступает инициатором громких антиправительственных акций протеста, переживает серьезный раскол. Движение «Двери», входящее в этот блок, недовольно лидером альянса Бошко Обрадовичем и договоренностями своего руководства о внешнеполитическом сотрудничестве с США, которое предполагает признание официальным Белградом Косова. Скандальные подробности о деятельности оппозиционеров раскрыл известный сербский политик, депутат Народной скупщины Зоран Радойичич.

В интервью порталу «Балканист.ру» он заявил, что часть движения «Двери» недовольна вступлением в «Союз за Сербию» и сопротивлялась этому с самого начала. «Причин для недовольства много. Прежде всего, это существенные перемены в нынешней политике «Дверей», которая идёт в ногу с политикой «Союза за Сербию». «Двери» практически перестали требовать от предыдущих политических структур взять ответственность за воровство и за предательство страны. «Двери» сейчас заодно с людьми, которых мы обличали все семь предыдущих лет – с тех пор, как мы в политике. Обрадович и его команда амнистировали их за то, что те делали в прошлом», – сказал Радойичич.

По его словам, изменение курса движения «Двери» нашло отражение в документе, который был представлен на пятом заседании второго созыва руководства «Дверей» в Чачке 2 июня. Как отметил Радойичич, там был представлен документ директора и члена руководства Слободана Димовича, в котором оговаривалось развернуть политический курс «Дверей» в сторону Америки (которая должна стать главным внешнеполитическим партнёром платформы «Дверей»), отречься от России как от партнёра и признать независимость Косово и Метохии за финансовую гарантию в размере $10 млрд.

«Хотя документ не был принят, было ясно, что Димович в своей позиции не одинок. Остается вопрос, кто на самом деле был автором упомянутого документа, так как никто не верит, что Димович способен на подобное», – сказал политик.

Радойичич также сообщил, что «в «Дверях» происходит много того, чего не следовало бы: об этом свидетельствует и всплывшая электронная переписка Марии Янюшевич, участницы руководства и народного депутата, где выяснилось, что она – член масонской ложи, снабжает внутрипартийной информацией определенные круги в масонской иерархии и получает от них распоряжения».

По словам депутата, ни Янушевич, ни Димович не понесли наказания, а в начале осени СМИ опубликовали документы о финансовых операциях «Дверей», где очевидны махинации, скрытые от членов движения. «Тогда стало ясно, что «Двери» узурпированы руководящей группой, которая контролирует все внутрипартийные движения», – констатировал Радойичич.

Тем не менее, как отметил политик, группа, сплотившаяся вокруг Обрадовича, так же влиятельна. «В данный момент их интересы уязвимы и они поддерживают Обрадовича, потому что он является их медийной персоной – но это можно быстро изменить. И Слободан Димович об этом говорил Обрадовичу на одном из заседаний. Новый курс «Дверей» был поддержан на самом верху партийной иерархии, но стал катастрофическим для рядовых партийцев и избирателей, которые не согласны с таким положением дел. Все, кто сопротивлялся вхождению «Дверей» в «Союз за Сербию», подверглись осуждению и были изгнаны из движения», – сказал Радойичич.

По его словам, самый большой вызов для Обрадовича – это опасность распада «Союза за Сербию» или исключение оттуда «Дверей». «На заседании главного комитета он сказал, что в случае краха «Союза» уйдёт в отставку, а право руководить партией оставит тем, кто был против коалиции. С другой стороны, Обрадович знает, что ни ему, ни его окружению не выжить вне «Союза за Сербию». И в случае если «Двери» очутятся вне коалиции, та руководящая группа сменит его, а «Двери» присоединят к кому-нибудь ещё ради финансового выживания, так как они живут за счёт бюджетных денег и их распила. И Обрадович, так как он это знает, готов на любого рода уступки, лишь бы остаться в коалиции и во главе «Дверей», – отметил Радойичич.

По его словам, Обрадовича сделали одним из лидеров протеста и «Союза за Сербию», потому что он единственный не был у власти, а у команды из верхушки «Дверей» есть проблемы с биографией, но сейчас его позиции могут пошатнуться.

«Он (Обрадович) отлично усвоил некоторые из уроков прошлого и использовал свои пять минут славы, чтобы выскочить на сцену в качестве лидера протестов. То, что особенно бросается в глаза: в предыдущей преданности оппозиционной борьбе, и в общественных выступлениях, и в конкретных акциях главным «тормозом» была команда Обрадовича. Сейчас она взяла в свои руки руководство движением, расценила предыдущие шаги коллег конфликтогенными, вредными, губительными для репутации движения и в конце возложила ответственность за них на Срджана Ного. Сейчас, когда уже теперь Бошко ведет себя таким образом или даже похлеще, эта же самая группа его поддерживает. Тут возникают вопросы: были ли они на самом деле против такого поведения, но ранее просто не имели влияния? Или сейчас просто толкают Бошко Обрадовича на тонкий лёд? А может быть, и то и другое», – сказал Радойичич.

Оценивая перспективы политической ситуации в Сербии, политик сказал, что выборы скорее всего состоятся в положенный срок, но это не решит проблему «системы». «Власть и оппозиция – части этой системы. Если мы не изменим систему, скоро и политики, и выборы перестанут иметь значение, так как возникнет каста, которая будет контролировать экономическую, политическую и медийную сферу Сербии. К сожалению, ни одна существующая партия не желает менять систему», – заключил Радойичич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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