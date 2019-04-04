Эмир Кустурица о протестах в Сербии: «Никто не чувствует себя счастливым»

Знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица оценивает протестные выступления в Сербии, как социальный протест, который подогревает острый для балканской республики «косовский вопрос». «Люди много раз слышали от политиков обещания реформ, но мало что меняется к лучшему. А им хочется позитивных изменений прямо сейчас», – отметил он в интервью «Российской газете».

Он считает, что нынешние события в Сербии очень похожи на то, что было в 2000 году. «Однако при этом надо понимать, что на Балканах почти везде есть протестные настроения. В Черногории, Республике Северная Македония, Боснии и Герцеговине, Албании… Никто не чувствует себя счастливым», – обратил внимание Кустурица.

По его мнению, «множество граждан возмущены тем, как устроена наша либеральная рыночная экономика, как стремительно растет разрыв между богатыми и бедными, недовольны коррупцией, цензурой в СМИ». «Я думаю, это главный мотив для большинства протестующих», – отметил он.

В то же время Кустурица обратил внимание, что внутри сербских протестов есть косовская проблема. «Косово – это духовное и материальное наследие Сербии, и это самый большой грабеж нашего времени. С территорией Косово связаны и наши духовные святыни, и вполне осязаемые материальные вложения. Там много предприятий, которые мы построили. Гидроресурсы, которые мы осваивали. Это, возможно, самая крупная сербская инвестиция. И люди все время опасаются того, что недобросовестные политики под давлением Запада сдадут Косово, признают за косовскими албанцами их право на независимое государство. Еще и отсюда – такие горячие уличные страсти», – пояснил Кустурица.

Он также отметил, что «Косово сегодня – часть новой американской стратегии». «Знаете ли вы о том, что там размещена самая крупная военная база США? Все последние годы западные политики только и занимались тем, что пытались разными способами спровоцировать сербов на признание кражи, то есть сделать их такими же послушными, какими являются все остальные сателлиты Америки», – сказал музыкант.

Как считает Кустурица, процесс уступок был запущен едва ли не сразу после ухода Слободана Милошевича. «Причем участвуют в нем разные силы, включая ЕС, НАТО, спецслужбы западных стран...» – сказал он.

При этом Кустурица отметил, что сербы для американцев являются «низкой расой». «Мы для них – низкая раса. Как индейцы для американских колонизаторов. Я вчера в Белграде разговаривал с американцами, не могу назвать их имен, но скажу, что это довольно высокопоставленные дипломаты. Спрашиваю их: какие есть законные основания для признания Косово независимым государством? А они уходят от ответа. Почему? Да потому что ответа нет. Есть лукавство», – подчеркнул он.

Оценивая перспективы протестов в Сербии, Кустурица отметил, что «март и апрель для Сербии – традиционное время обострений». «Всегда так было. Трудно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Готовы ли лидеры оппозиции не на словах, а на деле изменить к лучшему наше экономическое состояние? Как они собираются решать косовскую проблему? Надо, чтобы Россия больше помогала сербам. Нам очень нужна и моральная, и экономическая поддержка. Я говорил об этом Владимиру Путину, когда встречался с ним в Белграде 17 января», – отметил он.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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