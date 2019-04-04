Агрессия сербской оппозиции перешла все границы: готовится силовой захват власти

Попытка штурма белградского парламента со стороны антиправительственной оппозиции свидетельствует, что противники действующего президента республики намерены захватить власть силой. Об этом заявил министр природных ресурсов и энергетики Сербии и член Сербской социалистической партии Александр Антич.

«Агрессия оппозиции переходит все границы! Утренний инцидент свидетельствует о том, что Обрадович и его «коллеги» из «Союза за Сербию» намерены захватить власть силой. Это недопустимо ни в одной демократической стране мира, я ожидаю от ответственных лиц отреагировать на это как на агрессию и предпринять соответствующие меры!» – подчеркнул Антич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его оценке, поводом для проявления агрессии и силовых акций стал провал уличных протестов в Белграде и других городах страны.

«Эта группировка окончательно перешла от мирных методов политической борьбы к насилию. Они заявляют, что намерены и в будущем следовать этим курсом. Уверен, что страна и наши структуры обладают достаточным авторитетом и всеми законными основаниями для того, чтобы прекратить подобные действия и защитить граждан от агрессии, которую выражает недовольное и гневное политическое меньшинство», – заявил министр.

Напомним, сегодня утром лидеры оппозиции покалечили двух участниц конференции, пытаясь прорваться в здание Скупщины Белграда. Активистов «Союза за Сербию» не пустили участницы мероприятия, в давке пострадали две женщины.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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