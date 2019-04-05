«Албанская весна»: косовская оппозиция объявила охоту на власть

В Косово с сегодняшнего дня начинаются антиправительственные протесты под названием «Охота на ворье», которые организует влиятельное политическое движение «Самоопределение» во главе с Альбином Курти. Протестующие возмущены коррупцией и злоупотреблением служебного положения чиновников в косовском правительстве Рамуша Харадиная.

«В стране растёт уровень коррупции, безработицы и миграции, инвестиций все меньше и меньше, образованность населения падает, а терпение вот-вот лопнет!» – на страницах приштинского издания «Коха» Курти обещает Харадинаю «жаркую весну» и заявляет, что намерен «скинуть с трона» действующего президента Хашима Тачи.

В заявлении подчеркивается, что уже больше года действующая власть в Косове не имеет большинства, а, с другой стороны, у оппозиции не хватает голосов для процедуры импичмента. Голосами могло бы помочь движение «Сербский список», но оно держится в оппозиции особняком. В этой ситуации политика нынешней власти может опереться только на социал-демократов, которые «отпочковались» от «Самоопределения».

Лидер косовского «Самоопределения» Альбин Курти ещё в феврале заявил, что албанцам настало время объединяться для «албанской весны».

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 05.04.19

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