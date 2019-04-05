Косово торжествует: Клинтон и Олбрайт в статусе почетных гостей

Албанские власти Приштины намерены устроить 12 июня в честь 20-й годовщины ввода вооруженных сил НАТО на территорию Косово большой официальный праздник, на который приглашены главная соперница Дональда Трампа на президентских выборах в США 2016 года Хиллари Клинтон и Мадлен Олбрайт, которая на момент бомбардировок Югославии НАТО в 1999 году была госсекретарем США в администрации Билла Клинтона.

Как передают косовские СМИ, принимать гостей будут президенты самопровозглашенной республики Косово разных лет Фатмир Сейдиу, Бехджет Пацолли, Атифете Яхджага и нынешний лидер Хашим Тачи, пишет «Балканист.ру».

В Приштине уверены: за время, когда Хиллари Клинтон была госсекретарем США (с 2009 по 2013 годы), она «внесла огромный вклад в укрепление независимости и государственности Косово на международной арене». Напомним, в Приштине она побывала в 2010 году в рамках своего балканского тура.

На протяжении двух десятилетий косовские власти различными способами превозносят семью Клинтон. Например, один из бутиков в Приштине был назван в честь Хиллари, а её мужу Биллу в 2009 году в центре города был возведен памятник высотой шесть метров. Бульвар, на котором был открыт памятник Клинтону, тоже был назван именем бывшего президента США.

Будет ли на церемонии 12 июня этого года кто-нибудь из представителей действующей администрации Трампа, пока не упоминается.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью газете «Вечерние новости» сказал, что его не удивляет, что Мадлен Олбрайт и Хиллари Клинтон будут гостями на этом мероприятии.

«Олбрайт, как и муж Хиллари Клинтон, возглавляла агрессивную кампанию против нашей страны, которая была направлена на насильственное отделение Косово. Я искренне верю, что эти действия игроков бывшей администрации, которая всё еще находится в открытом противостоянии с президентом Трампом, дадут ему понять, что действия оппонентов продолжают политику, которая вот уже 20 лет с момента прекращения войны мешает нам прийти к компромиссному и взаимовыгодному решению», – сказал глава сербского МИД.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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