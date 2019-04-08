Акции протеста в Белграде: демонстранты снесли заборы в центре сербской столицы, один человек ранен

В минувшие выходные в Белграде вновь прошли акции антиправительственные протеста «1 из 5 миллионов». Демонстранты жгли факелы и выкрикивали лозунги, адресованные президенту Сербии – «Тебе конец» и заместителю мэра сербской столицы – «Уходи».

Участникам протеста пришлось изменить маршрут – после выступлений перед зданием правительства Сербии митингующие направились к площади Республики, а не к зданию телекомпании «Пинк», как было объявлено ранее. «Возьмите все, что есть, по пути, и освободим город», – кричали в мегафоны организаторы митинга с грузовика, чтобы демонстранты убрали с улицы дорожные знаки и взяли с собой металлические ограды, установленные там из-за реконструкции площади Республики.

Актер Бранислав Лечич, выступая перед собравшимися у здания правительства, заявил, что решение о маршруте было изменено, потому что у здания «Пинка» подготовлена ловушка, как и два дня назад, когда представители оппозиции пытались ворваться в городской парламент, чтобы передать ходатайство о смене заместителя мэра.

Как пишут СМИ, один человек пострадал перед зданием правительства Сербии. Рабочие «Штрабага» и «Белград – дороги» после митинга убрали ограды перед зданием Старого двора.

Владелец телекомпании «Пинк» Желько Митрович, как сообщает репортер Танюга, лично включал музыку на первом этаже здания. На здании были закреплены транспаранты с надписями: «Джики, верни нам деньги», «никогда больше Гоца Узелац», «Бошко, Гоцу мы тебе не простим» и большой фиолетовый баннер: «Стоп насилию, только любовь». На всех транспарантах стояла подпись «работники Пинка». Перед входом на телекомпанию были установлены столы с подсветкой.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 05.04.19

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