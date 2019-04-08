Милена Иванович осудила действия оппозиции: лидеры «Союза за Сербию» злоупотребляют памятью об Оливере

Вдова Оливера Ивановича, лидера СДП, который был убит 16 января 2018 года в Косовской Митровице, Милена Иванович осудила действия лидеров сербской оппозиции, которые во время акций протеста носили изображение ее мужа. Она подчеркнула, что ужасно продолжать использовать в своих целях его имя и дела.

В годовщину бомбардировки Белграда нацистами сторонники «Союза за Сербию» попытались взять штурмом здание телекомпании «Пинк». Хозяева и сотрудники телекомпании встретили лидеров оппозиции Вука Йеремича, Бошко Обрадовича, Драгана Джиласа и Бошко Стефановича музыкой, напитками и позитивной энергией, хотя эти четверо политиков принесли журналистам венок, символически похоронив их профессию.

В то же время жена трагически погибшего Оливера Ивановича, Милена, была гостьей в одночасовом специальном шоу на ТВ «Пинк», в то время как «четверка из ада» на тротуаре перед зданием положила венок с изображением убитого лидера Гражданской инициативы СДП.

Милена Иванович осудила действия лидеров оппозиции, которые носили изображение её мужа и возложили венок перед зданием телевидения, сказав, что это ужасно, что злоупотребление его образом и делом продолжается. «Я воспринимаю это как оскорбление, и я считаю, что справедливость и истину ищут по-другому», – заявила Иванович.

Она также сказала, что такими способами оппозиционеры до истины вообще не доберутся. «Они отвлекают всех нас, кто хочет, чтобы мы узнали правду, это неправильно. Они должны установить красные линии, через которые они не идут. У нас с самого начала нет информации, кроме разнообразных спекуляций, все мы пытаемся докопаться до истины, но ещё хуже, чем то, что случилось с Оливером, – это злоупотреблять образом Оливера и это мешает найти правду. То, что они делают, – это не путь к истине, потому что они даже не думают о Оливере, они думают о себе», – подчеркнула вдова.

По ее мнению, оппозиционеры напрасно «дают себе право говорить, как сильно они его любили и уважали». «Вот и сегодня я испытала ряд оскорблений на свой счет, но это не остановит меня на пути к истине, это не остановит меня от поиска того, кто забрал отца у моего Богдана. Я говорю только правду, я обязана это делать во имя Оливера и сына», – добавила Иванович.

Белград, Катарина Лане

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