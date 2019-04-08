«Авторитет» сербской оппозиции: рейтинг Джиласа упал ниже 10 процентов

После серии скандальных инцидентов с применением насилия сербская оппозиция теряет поддержку населения республики. Исследование агентства «Стратегический маркетинг» (Stratedžik marketing), проведённое 4-го и 5-го апреля, показало, что оппозиционный блок «Союз за Сербию» поддерживает только 9,8% избирателей, в то время как за президента Сербии Александра Вучича и его Сербскую прогрессивную партию готовы голосовать 53,9%.

Если бы на следующей неделе были проведены внеочередные парламентские выборы, партия главы сербской республики убедительно выиграла бы, набрав 53,9% голосов избирателей. В то же время «Союз за Сербию» Драгана Джиласа не получил бы даже 10%, что является их самым слабым результатом за последние шесть месяцев.

Согласно результатам исследования, на втором месте за Прогрессивной партии была бы Социалистическая партия Сербии Ивицы Дачича с 12,2% голосов, и лишь третьими были бы джиласовцы из «Союза за Сербию», у которых всего 9,8%.

Стоит отметить, что минимальный 5-процентный барьер попадания в парламент могло бы перешагнуть и «Движение свободных граждан» Сергея Трифуновича, его в настоящее время поддерживает 6,2 % респондентов (в прошлом месяце было почти девять процентов). В случае внеочередных выборов, вероятность войти в парламент будет и у Сербской радикальной партии, которая может рассчитывать на 4%. У всех остальных рейтинги намного ниже пяти процентов.

Комментируя эту ситуацию, политический аналитик Деян Вук Станкович обратил внимание, что эти результаты показывают, что политическая сцена в Сербии стабильна и протесты оппозиции не ослабили позиции правящей партии, а еще и добавили ей голосов избирателей.

«У Прогрессивной и Социалистической партий есть дисциплинированное электоральное тело. Это показывают почти все исследования. Падение рейтинга «Союза за Сербию» ниже десяти процентов является следствием недавних событий и насильственных действий, которые были использованы для контраргументов», – пояснил Станкович, добавив, что большой вопрос заключается в том, что будет с рейтингом оппозиции, если они продолжат «безидейные перформансы», основанные исключительно на насилии.

С другой стороны, специалист по маркетингу Саша Боройевич считает, что Сербская Прогрессивная партия имеет стабильный рейтинг, благодаря, прежде всего, деятельности в области экономики и реформы финансов, образования и Пенсионного фонда.

«Оппозиция полностью запутана, без идеи и конкретной программы. Единственной их политической программой было так называемое «соглашение с народом», которое мы видели и раньше, во времена ДОС. У них просто нет ничего нового, чтобы предлагать избирателям», – подчеркнул Боройевич.

Председатель Исполнительного комитета Сербской прогрессивной партии Дарко Глишич считает, что последние исследования общественного мнения и рост рейтинга пропрезидентской партии показывают, что граждане Сербии хотят не насилия и наглости, а результатов реальных дел.

«Рост рейтинга Сербской прогрессивной партии напрямую связан с результатами, полученными президентом партии и Сербии Александром Вучичем. Граждане с растущей поддержкой вознаграждают его усилия и усердную работу. Все большему числу граждан ясно, кто в этой стране работает и прилагает все усилия, чтобы сделать Сербию нормальной, сильной и стабильной страной», – отметил Глишич.

Белград, Катарина Лане

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