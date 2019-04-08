Переполох в сербских соцсетях: «Впечатление недели» от лидера оппозиции

Выступление лидера «Союза за Сербию» Бошко Обрадовича в телепрограмме «Впечатления недели» его политические оппоненты буквально «заклевали». В ТВ-передаче оппозиционный политик оперировал понятиями «традиционные семейные ценности», цитировал Конституцию, закон о референдуме, однако это вызвало шквал эмоций пользователей социальных сетей.

В частности, актриса и продюсер Бояна Малевич, отметила, что «Бошко Якшич после победы Обрадовича попадёт в тюрьму, так как выступает за независимость Косово!»

«У него будет свобода слова, как у Достоевского, сказал Обрадович. На этом у меня все», – пишет она в твиттере.

Независимый эксперт Милан Антониевич со своей стороны подчеркнул, что «Бошко Обрадович отлично держался до конца программы, немного ему не хватило полностью следовать Конституции – запрет свободы массовых собраний недопустим ни в одной стране».

Бывший председатель Демократической партии Драган Шутанович со своей стороны обратил внимание, что «если ты не уважаешь Конституцию в вопросе территориальной целостности, которая не существует с момента подписания Кумановского соглашения, идёшь в тюрьму, а если нарушаешь закон в вопросе гарантированных человеческих прав, тогда ты традиционалист и семейный человек!»

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 08.04.19

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