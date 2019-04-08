Cтарейший сербский парламентарий о протестах: «Лучше говорить, чем драться»

Сербская оппозиция должна избавиться от иллюзий, что одним митингом – без выборов – можно сменить власть в стране. Об это заявил основатель и первый президент Демократической партии Драголюб Мичунович, комментируя антиправительственные протесты в Сербии.

«Бойкот парламента – это чушь. Только диалог ведет к утверждению демократии, и только демократия гарантирует постоянный мир. Я знаю, что многие не сразу понимают элементарные истины, что лучше говорить, чем драться», – заявил в интервью газете «Политика» 88-летний Мичунович – народный депутат с самым продолжительным стажем, пишет портал «Балканист.ру».

Политик, которого попросили выразить свои ожидания относительно того, что произойдет на предстоящих митингах, сказал, что надеется, что все это просто «демонстрация мышц».

Власть, по его мнению, «должна поддерживать диалог с недовольными гражданами и выполнять обязательства, которые есть у нас как у кандидата в ЕС, при этом соблюдая все ценности и правила парламентской демократии».

Белград, службы информации РИА «Новый День»

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