Из-за «слов ненависти»: косовские власти вычищают из своего правительства сербов

В Приштине вновь произошла очередная громкая отставка в правительстве самопровозглашенной республики Косово. Премьер-министр Рамуш Харадинай вновь через социальные сети сообщил об увольнении – на этот раз под зачистку попал министр регионального самоуправления Иван Теодосиевич из-за «слов ненависти».

Поводом для отставки стала речь министра на встрече с жителями Звечана. Теодосиевич вспомнил о событиях в городе Рачак в Косово и Метохии, которые по сути стали поводом для начала бомбардировок НАТО Югославии. Тогда в январе 1999 года в столкновении полицейских и албанских повстанцев погибло 45 человек, передает портал «Балканист.ру».

«Причиной для нападения на нашу страну стала так называемая гуманитарная катастрофа в Косово и Метохии. Геноцид в Рачаке был вымышлен, а албанские террористы – это те, кто начал глобальные злодеяния в Косово и Метохии. За это по сей день никто не понёс ответственность. А они начали преступления до нападения НАТО, убивали сербских хозяев в домах и полицейских при исполнении. Они преследовали людей и во время агрессии НАТО, и после прибытия так называемой мирной миссии в Косово», –подчеркнул Теодосиевич в своем выступлении.

Харадинай немедленно отреагировал на эту речь. «Я решил уволить министра регионального самоуправления Ивана Теодосиевича. Подобные слова в духе ненависти не подобает высказывать министру. Это просто бессмыслица, что один из наших коллег показывает такое незнание, выражает такую ненависть и наносит обиду жертвам Рачака, жертвам режима Милошевича равно, как и поддерживает и одобряет террор этого режима. Этому нет оправдания», – заявил Рамуш Харадинай в своем аккаунте в «Фейсбуке».

«В моем правительстве не будет места никому, кто каким-либо образом станет оскорблять других по этническому, расовому или религиозному признаку, а также тем, кто поддержит подобные оскорбления. Решение вступает в силу немедленно», – подытожил Харадинай.

В последнее время в кабинете министров Харадиная идут настоящие чистки: на днях с той же формулировкой – «слова ненависти» – через социальные сети была уволена заместитель министра юстиции Весна Микич, а министра сельского хозяйства Ненада Рикало в феврале уволили по смс. «Для сербов в косовском правительстве места нет», – подытожил бывший министр Иван Теодосиевич.

Как отреагирует канцелярия по делам Косово и Метохии правительства Сербии на эту череду увольнений, покажут ближайшие часы.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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