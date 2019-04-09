Им нужны «послушные сербы»: в Белграде «оценили» отставку министра в косовском правительстве

Канцелярия по делам Косово и Метохии правительства Сербии остро отреагировала на сегодняшнее увольнение министра регионального самоуправления косовского правительства – серба Ивана Теодосиевича. В Белграде считают, что таким образом сербы урезаются в правах.

«Сегодняшней отставкой министра Теодосиевича Харадинай подтвердил, что ему необходимы исключительно послушные сербы, которые госорганам Приштины будут придавать мультинациональный вид. Этим увольнением Харалинай показал, что сербскому народу в Косово и Метохии урезают гражданские и политические права, права на истину и собственное мнение», – говорится в официальном заявлении канцелярии.

При этом в документе подчеркивается, что «Харадинаю и ему подобным стоит помнить о том, что сербы никогда не перестанут называть вещи своими именами и для них агрессия НАТО в отношении Югославии навсегда останется агрессией, а злодеяния албанских экстремистов будут помнить будущие поколения».

Как сообщалось ранее, поводом для увольнения Теодосиевича стало его выступление в городе Звечане, где он вспомнил события в городе Рачак 20-летней давности, которые стали поводом для бомбардировок НАТО Югославии. Тогда в вооруженном конфликте между полицейскими и албанскими повстанцами погибло 45 человек. Теодосиевич сказал, что тот «геноцид» был выдуман и назвал повстанцев террористами. За эти «слова ненависти» премьер-министр Рамуш Харадинай отправил его в отставку.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 09.04.19

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