Госпереворота не будет: министерство обороны Сербии выступило с официальным заявлением

Вооруженные силы Сербии готовы выполнить каждый приказ Верховного главнокомандующего, чтобы сохранить мир и стабильность в республике и на севере Косово и Метохии. Об этом было заявлено по итогам коллегии министра обороны Сербии Александра Вулина и начальника Генерального штаба Армии республики Милана Мойсиловича.

«Армия Сербии не допустит никаких попыток государственного переворота и предупреждает, что все, кто его объявляет и готовит, ответят в соответствии с законом. Армия Сербии предупреждает всех, как внутри страны, так и за рубежом, что она не будет средством свержения законной власти в Республике Сербии и насильственного разрушения конституционного порядка», – говорится в заявлении по итогам совместного заседания.

В документе, который цитирует портал «Балканист.ру», также подчеркивается, что проблемы безопасности, возникшие после введения в Косово стопроцентной пошлины на сербские товары и формирования Приштиной собственной армии в Косово и Метохии, заставляют Сербию внимательно следить за каждым событием, которое может вызвать беспорядки и угрожать сербам в крае.

Кроме того, Сербия вынуждена еще раз напомнить как КФОРу, так и международному сообществу в целом, что они в первую очередь несут ответственность за мир и безопасность всех, кто живет на территории Косово и Метохии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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