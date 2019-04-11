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Четверг, 11 апреля 2019, 10:39 мск

Новости Балканы

Сербия отправит в Россию нового посла

Правительство Сербии приняло решение о назначении нового посла в России. Им станет журналист, военный корреспондент и депутат парламента от Сербской прогрессивной партии Мирослав Лазански, который заменит Славенко Терзича, у которого еще в 2017 году истёк обычный для этой должности четырехлетний срок.

Смена посла в России – первое в серии предстоящих кадровых изменений в сербской дипломатической сети, учитывая то, что срок службы послами истёк почти у половины из 69 руководителей посольств Сербии по всему миру. В ближайшее время ожидаются назначения новых глав дипломатических представительств в Китае, Украине, Черногории, Чехии, Швейцарии, Албании.

Белград, Катарина Лане

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© 2019, РИА «Новый День»

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