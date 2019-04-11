Раскол из-за «украинского сценария»: сербскую оппозицию «штормит» накануне «решающего протеста»

Лидеры «Союза за Сербию» «буквально поругались» при обсуждении сценария предстоящего «решающего протеста» 13 апреля, когда закончится срок ультиматума с требованием об отставке действующего руководства республики. Как пишет «Сербский телеграф», Бошко Обрадович и Драган Джилас настаивали на радикальном варианте, а все остальные оппозиционеры, в том числе и «Демократическая партия», выступили против.

Согласно одному из предложений, которое озвучил лидер «Новой партии» Зоран Живкович, оппозиционеры могут разбить палаточный лагерь перед парламентом и остаться там до 9 мая. Есть также и те, кто считает, что нужно продолжать протесты по-прежнему сценарию: помитинговать и разойтись.

Высказывается мнение, что палаточный лагерь не лучший выбор, так как требует больших организационных усилий, а и из-за того, что через неделю на этом месте запланирован митинг Прогрессивной партии, то возможны силовые столкновения.

Комментаторы в Интернете эту идею буквально разбили в пух и прах: «Идея палаточного лагеря настолько бессмысленна, только «гений» типа Зорана Живковича мог до неё додуматься. Довольно посмотреть прогноз погоды, который сулит дожди, и сделать вывод, что никто из разнеженных белградцев, ни членов партии, ни им сочувствующих не захочет мокнуть под дождем и десяти минут, не говоря уж о том, чтобы сидеть там неделями», – отмечают пользователи соцсетей.

Газета «Вечерние новости» предполагает, что одним из вариантов мог бы стать повтор событий 2011 года, когда часть оппозиционеров осталась бы в здании Народного Парламента, как это сделали тогда Томислав Николич с коллегами из Сербской прогрессивной партии.

В то же время Джилас на 19 апреля анонсировал создание собственной «Партии свободы и правды». В программе «Черно-белый мир» на Ютьюбе он объявил, что, если все пойдёт по плану, партия в качестве ответа будет сформирована в день крупного митинга президента Сербии Александра Вучича и Прогрессивной партии.

Между тем представитель Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович скептически оценил планы бывшего мэра Белграда. «Он не создаёт партию, а покупает уже существующую. Бывший глава партии встаёт на место зампредседателя, а Джилас становится предводителем. Просто создать новую партию он не может, у него не будет столько голосов, чтобы собрать необходимые по закону подписи. Так что это не новая партия, а старая под новым «соусом», – подчеркнул политик.

При этом Джуканович обратил внимание, что идея оппозиции с палаточным лагерем является «абсолютно украинским сценарием Майдана». «Вероятно, тут сербскую оппозицию инструктируют те же самые люди. Вообще вся эта атмосфера, когда объявляют голодовки и прочие глупости, показывает то, что оппозиция незрела, у неё нет никаких конкретных идей, и которая даже внутри себя не может прийти к согласию. Но надо отметить, что они агрессивны и готовы любыми методами привлекать к себе внимание. Надеюсь, государство примет адекватные меры. Поддержки граждан у оппозиции в ее идеях не будет, так как представляющие ее люди народу надоели, если не сказать больше», – заключил политик.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 11.04.19

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