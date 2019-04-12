Сербская оппозиция превратилась в филиал косовского правительства

Риторика лидеров сербской оппозиции, выступающей против действующего правительства и президента республики Александра Вучича, практически полностью совпадает с заявлениями премьер-министра Косова Рамуша Харадиная. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Сербии Александр Антич.

По его словам, обвинения Харадиная в адрес Вучича будто списаны слово в слово с выпадов лидеров «Союза за Сербию» Драгана Джиласа, Бошко Обрадовича и Вука Еремича. «Они высказывают идентичные претензии к международной политике Вучича. Вопрос – кто у кого их переписывает: Харадинай у лидеров «Союза за Сербию» или оппозиционная тройка у косовского политика?», – отметил сербский министр, слова которого цитирует «Балканист.ру» .

Подобные выводы возникли не на пустом месте. Ещё в феврале Харадинай уволил министра природных ресурсов, сообщив ему об отставке по смс, а на его место назначил Диану Живич, для которой министерское кресло, как уверяют представители партии «Сербский список», стало «первой работой в жизни». В «Фейсбуке» Харадинай опубликовал их совместное фото, подписав его: «Новому министру я желаю успехов в работе и гарантирую свою поддержку в достижении целей министерства на службе у граждан Косово».

Возмущённая назначением на пост министра «студентки филфака» Дианы Живич, партия «Сербский список» остро осудила действие Харадиная и заявила, что Живич не представляет интересы сербского народа. «Назначением Дианы Живич министром сельского хозяйства «Союз за Сербию» и движение «1 из 5 миллионов» стали частью правительства Косова и кабинета Харадиая. А сам он официально стал участником «1 из 5 миллионов». Диана Живич из Самостоятельной либеральной партии, которая участвует в протестах оппозиции на территории Косово и Метохии и действует против государственной политики Сербии, официально «связала» Джиласа, Обрадовича, Еремича и Рамуша Харадиная», – заявлял ранее «Сербский список».

На скандальное назначение прореагировал тогда и президент Сербии, назвав Диану «личным министром Харадиная». «Невозможно каждый день терпеть всевозможные оскорбления, как, например, когда Харадинай выбирает себе личных сербов в качестве министров, чтобы показать своё могущество. Сербия этого терпеть не намерена, мы будем защищать наш народ и его достоинство, а так же мир и стабильность любой ценой, и не позволим унижать сербов», – сказал тогда Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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