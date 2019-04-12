Косовские власти закрыли границу для сербских машин скорой помощи

Машину скорой помощи из Грачаницы, которая поехала в Ниш за пациентом, на пограничном переходе Мердаре косовские пограничники развернули из-за отсутствия разрешения на проезд. Об этом сообщила начальник центра неотложной медицинской помощи Марина Мадич Маркович.

«Помимо обычной документации они запросили и разрешение правительства Косово на проезд. Ранее ничего подобного никто не спрашивал, и это первый случай, когда машину скорой помощи возвращают с границы», – сказала она.

По словам Мадич Маркович, подобные рейсы врачи совершают каждый день, отвозя тяжелых пациентов в клинические центры Ниша или Белграда, и если подобное повторится, это значительно усложнит перевоз пациентов и оказание им помощи.

Директор канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич, назвал случай вопиющим и призвал международные организации обратить на это внимание. «Невозможно понять, как человеческое существо способно принять подобное решение. Среди цивилизованных людей это недопустимо. Почему косовские врачи возят пациентов в Сербию? Потому что в Косово и Метохии не только негде лечить людей, но и нечем», – подчеркнул Джурич и обратил внимание, что с введением санкций на товары сербского происхождения наступил гуманитарный кризис и особенно болезненной стала ситуация с медикаментами.

Примечательно, что побывавший там недавно депутат Госдумы Павел Дорохин в интервью «Политнавигатору» назвал ситуацию геноцидом сербского населения. «Продолжается уже в рамках так называемого «независимого» Косово геноцид сербского населения, которое страдает. В самом центре Европы, где Евросоюз и страны Европы говорят о том, что «наведен порядок, кругом демократия, свобода», – права человека нарушаются… Мы, как представители депутатского корпуса России, входим в Совет Европы, ПАСЕ. И мы после этого посещения готовим обращение к европейским парламентариям, к ПАСЕ с целью довести до широких международных масс, что на самом деле происходит в Косово, какой происходит геноцид сербского населения. Надеемся, наш призыв будет услышан», – отмечал депутат Госдумы.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.04.19

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