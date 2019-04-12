Социологи определили фаворитов на досрочных парламентских выборах в Сербии

Досрочные парламентские выборы в Сербии, о проведении которых заявлял президент республики Александр Вучич, грозят оппозиционным партиям полным разгромом. Согласно результатам опроса «Политический барометр, апрель 2019», опубликованных агентством Factor Plus, около 55% избирателей проголосовали бы за Сербскую прогрессивную партию Вучича, если бы парламентские выборы состоялись в воскресенье.

В то же время за оппозиционный блок «Союз за Сербию» проголосовало бы 11,8 % избирателей, а за Социалистическую партию Сербии Ивицы Дачича – 10,1%. Пятипроцентный избирательный барьер также преодолело бы и оппозиционное «Движение свободных граждан» Сергея Трифуновича с 5,4% голосами.

Вместе с тем, согласно данным опроса, который был проведен с 7 по 11 апреля среди 1000 респондентов, участвовать в парламентских выборах, если бы они были назначены в это воскресенье, на избирательные участки пришло бы 47% граждан, обладающих правом голоса, а треть электората (29%) не голосовала бы вообще. Не знают, придут ли на выборы и нет мнения об этом у 24% опрошенных.

Комментируя этот политический расклад, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что уровень доверия президенту Вучичу высокий стабильно и это подтверждают многие опросы, которые проводились и до и после начала оппозиционных протестов. «Власть хорошо делает свою работу, в противном случае были бы совсем другие цифры», – подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что «в сербском обществе не сформировалась усталость от Вучича, несмотря на то, что в политике он довольно давно, а президентом работает только с 2017 года». «Да, к его политике у многих есть вопросы, потому что он заимствует какие-то моменты из эпохи Тито, но тогда была другая страна с другой территорией и поэтому Вучичу в маленькой Сербии тяжело вести политику, какую вёл Тито», – сказал Бондаренко.

Что касается оппозиции, как отметил эксперт, «в ее основе находятся люди, которые после свержения Милошевича и до победы Томислава Николича в 2012 году были у власти». «При их правлении был высокий уровень нищеты в Сербии, активно шёл процесс приватизации, распродажи всего и вся, а народ жил очень и очень плохо и всё это прекрасно до сих пор помнит», – констатировал Бондаренко.

По его мнению, единственным презентабельным представителем общественности могло бы быть движение «Двери», но у них случился раскол и часть движения фактически зачищена. «И эта позиция Обрадовича вызывает вопросы. Многие эксперты пытаются доказать, что позиции Вучича или Николича были согласованы на Западе, но я бы хотел сказать обратное: позиция Вучича- это позиция баланса, она тяжелая, а вот то, что Обрадович поменял свою позицию, я вижу в этом влияние контактов с западными странами», – уточнил эксперт.

«За второе место с «Союзом за Сербию» может конкурировать Дачич с его стабильным ядерным электоратом. Социалистическая партия Сербии это как российская коммунистическая, с выдержанной идеологией, системой, их электорат не будет убывать в отличие от «Союза за Сербию», – заключил Бондаренко.

Белград, Катарина Лане

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