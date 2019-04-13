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Суббота, 13 апреля 2019, 19:27 мск

Новости Балканы

В центре Белграда начался митинг протеста (ВИДЕО)

Сегодня днем около здания сербского парламента в центре Белграда начался митинг протеста против политики действующего президента и правительства республики. Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, акция протеста пока проходит без провокаций, а собравшиеся скандируют «Отставка!»

Митинг в центре Белграда

Сербская оппозиция объявляла требование отставки правительства и главы республики до 13 апреля. Представители власти в ответ заявили, что не намерены поддаваться на провокации и покидать свои посты.

Согласно одному из предложений, которое ранее озвучил лидер «Новой партии» Зоран Живкович, оппозиционеры могут разбить палаточный лагерь перед парламентом и остаться там до 9 мая. Если так и произойдет, то, по оценкам политиков и политологов, политический кризис в Сербии может вылиться в повторение украинского «майдана».

Перед началом шествия

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