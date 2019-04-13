Пока без провокаций: антиправительственное шествие в Белграде (ВИДЕО)

В Белграде проходит марш протеста против политики действующего президента и правительства республики. Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, акция проходит без происшествий.

Антиправительственный марш в Белграде

Сербская оппозиция объявляла требование отставки правительства и главы республики до 13 апреля. Представители власти в ответ заявили, что не намерены поддаваться на провокации и покидать свои посты.

Согласно одному из предложений, которое ранее озвучил лидер «Новой партии» Зоран Живкович, оппозиционеры могут разбить палаточный лагерь перед парламентом и остаться там до 9 мая. Если так и произойдет, то, по оценкам политиков и политологов, политический кризис в Сербии может вылиться в повторение украинского «майдана».

Белград, Катарина Лане

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