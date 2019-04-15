Начало конца сербской оппозиции: «майдан» оказался блефом

Уличные выступления сербской оппозиции, лидеры которой явно рассчитывали на повторение киевского майдана, выдыхаются, что показал протест в минувшую субботу в Белграде. Как считает директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист.ру» Олег Бондаренко, вместо запланированного «начала конца Вучича» получилось «начало конца протестов».

Комментируя последние события, эксперт обратил внимание, что в минувшие выходные истекал срок объявленного за месяц до того лидерами преимущественно прозападной оппозиции 30-дневный ультиматум президенту и правительству Сербии с требованиями об отставке. По этому поводу чего только ни обещали – и общесербскую забастовку, и бессрочный митинг, и даже палаточный лагерь, как на киевском майдане. «Но всё это оказалось блефом – собранные со всей страны, по самым оптимистическим подсчетам, немногим более 10 тысяч человек, встретившись у стен Народной скупщины, под дождем прошлись по центру Белграда и растворились в близлежащих кафе. Лидеры протеста, осознавая тщетность призывов к активным действиям в сложившейся ситуации, предпочли значительно более спокойную, чем в прошлые недели, тональность выступлений. А главный из них – экс-мэр Белграда и ТВ-магнат Драган Джилас, глядя на всё это, и вовсе отказался выступать», – пишет Бондаренко в авторской колонке в «Известиях».

По его оценке, с таким подходом можно смело утверждать: в предстоящие выходные протесты пойдут на спад и закончатся вместе с наступлением Пасхи – пожалуй, одного из главных сербских праздников, который страна официально отмечает практически неделю. «Кто решится митинговать в Великую субботу? Только законченные маргиналы», – подчеркнул эксперт.

Эксперт обратил внимание, что уже на следующую субботу намечена презентация новой партии Драгана Джиласа, а значит – от уличных протестов их главный инициатор намерен уйти в партстроительство. «Может быть, не самый плохой для него вариант. Особенно с учетом того, что оппозиция последние месяцы бойкотирует заседания скупщины (ее депутаты составляют не более четверти от всех прочих), а рейтинг объединенного «Союза за Сербию», согласно соцопросам, колеблется в районе 10%, местами уступая даже социалистам министра иностранных дел Ивицы Дачича (наследникам компартии Тито)», – отметил Бондаренко.

В то же самое время уже в июне могут состояться внеочередные парламентские выборы, о возможности которых говорил сербский лидер. И если прежде оппозиция обещала их бойкотировать, то создание ее фактическим лидером собственной партии, очевидно, теперь говорит об обратном, отметил эксперт. Впрочем, соцопросы показывают безоговорочное лидерство действующего президента и его партии.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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