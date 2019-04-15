«Демонстрация без силы»: русская журналистка в эпицентре сербского протеста (ФОТО)

Суббота, 13 апреля. Белград. Моросил холодный дождь. К 15 часам дня центр города был перекрыт полицейскими в зелёных жилетах. Редкие группки прохожих спешили вверх по Неманиной к Парламенту, где уже собралась толпа с флагами и транспарантами разного рода. «Началось!», «Вучича долой!», «Люстрация!», про неё, кстати, упомянул и Борко Стефанович, лидер «Новой партии».

– Люстрацию устроим сразу после победы! – со сцены пообещал он.

В толпе шныряли с лотками продавцы значков, свистков и вувузел.

– Почем сербский флаг продаёте? – спрашиваю.

– 200 динаров, – шмыгает носом замёрзший лоточник. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, он хватает меня за рукав:

– Эээ… бери за сто!

С установленной перед парламентом сцены с большим экраном уже выступает жена священника и мать известного ютьюбера, которого зовут Бабка Поросёнок, его хорошо знает молодежь. Среди протестующих много молодых, что логично: в субботу днём им интереснее потолкаться на митинге, тем более, погода совсем не располагает к шашлыкам. Услышав знакомое имя, толпа начинает улюлюкать и переминаться. Свежепостриженные газоны под ногами протестующих превращаются в жидкое месиво. Краем глаза замечаю, как один из молодых людей рвёт тюльпан из клумбы. За мной, увидев на спине надпись PRESS, увязывается какой-то нетрезвый старик. Пожилых тоже много, мужчины кучкуются отдельно, опрятные бабушки улыбаются в сторонке.

Впрочем, есть и воинствующие. На ступенях Парламента боевая революционерка в темных очках держит плакат с оскорбительной надписью в адрес президента Сербии, рядом с ней ее соратники решительно сжимают буквы «О Т С Т А В К А». На сцену тем временем поднимается Сергей Трифунович в надвинутой по самые брови кепке. Он вспоминает свою протестную молодость, сетует на то, что современная молодёжь тоже успела вырасти на демонстрациях и кричит: «Фашисты, поднимите руки!» Собравшиеся, весело хохоча, вздевают руки. 13 апреля – день взятия Белграда фашистами в 1941 году. В этот день, спустя десятилетия, он снова оккупирован.

Сотрудница одного из магазинов спрашивает меня: «Вы не знаете, они на ту сторону реки пойдут? Мне домой ехать пора, понятия не имею, как буду добираться, все перекрыто, ничего не ходит...» Я пожимаю плечами: «Кто ж знает, куда они могут пойти...»

Подхожу к организаторам в зелёных жилетах с надписью «1 из 5 миллионов», спрашиваю:

– Какой план?

Молодые люди мнутся, потом отвечают:

– Ещё три спикера выступят и начнётся шествие, потом колонна вернётся сюда, будет ещё выступление, а что дальше – не знаем, может палаточный лагерь развернут, может, нет. Нам не говорят.

Ко мне подходят две немолодые женщины:

– Вы не знаете, когда уже начнётся шествие? Мы так замерзли!

Я отвечаю: «Действительно, погода не располагает для протеста!» Они улыбаются, услышав мой акцент:

– Организаторы могли бы попросить у Путина пушки для разгона облаков!

На улице Князя Милана под парами стоит грузовик с динамиками, откуда несётся оглушительная музыка. Девушки-организаторы, хохоча, обнимаются с молодыми людьми. Всем хочется тепла в этот промозглый день. Тем временем, подошли организаторы с плакатом. Хмурый Драган Джилас оглядывал собравшихся, и по лицу политика было видно, что мысли его далеко. Может быть, даже в тёплой и солнечной Америке, откуда он не так давно вернулся после встречи с западными политиками. Вук Йеремич степенно держался за транспарант с надписью «Все, как один». Бошко Обрадович был радостен, бодр и даже пританцовывал, было заметно, как сильно ему нравился весь этот революционный движ.

Грянул марш и толпа двинулась вниз к Правительству. Журналисты убежали вперед и ждали колонну внизу, где можно было снять красивый кадр. Оттуда обычно получается красивая картинка большой толпы, даже если это гей-парад, где участвует всего сотня ряженых. Кстати, он проходит по тому же самому маршруту, что и марш оппозиции, куда люди приехали из разных городов Сербии и бодро тащили плакаты «1 из 5 миллионов», крича «Долой Вучич!» «Хватит!» «Началось!», хотя время уже близилось к концу протеста. Колонна немного застряла на Славии перед фонтаном. Со стороны на неё любовались две бабулечки:

– А у меня сноха русская, я сейчас внучка в бассейн отвела и прибежала на протест!

– А чего вы протестуете?

– Ну как чего, перемены нужны!

– Так вот же вам пенсии недавно прибавили, Белград ремонтируют, какие ещё перемены надо?

– Нам бы Путина...

Бабушки торопливо засобирались по внезапным делам. Обойдя сияющий всеми цветами радуги фонтан, колонна вернулась к Парламенту, где на газоне уже весело бегали вездессущие (нет, это не опечатка!) собаки, чьи хозяева организовали тут спонтанный собачий клуб с догонялками. На сцену тем временем выбрался Бошко Обрадович и закричал: «Хватит! Больше не будем называть наших противников по именам, много им чести!!!»

Толпа начала лаять инициалы Александра Вучича: «АВ! АВ! АВ!» Так сербский президент стал «тем, чьё имя нельзя называть».

После Бошко Обрадовича на сцену поднялся Вук Йеремич, чья ораторская манера на прошлых выборах напоминала миссионерские выступления. Сейчас он сменил ее на более экспрессивную. Вук кричал на митингующих: «Мы будем жить нормально!» причём было непонятно, он обещает или спрашивает, будем мы нормально жить или нет? Зрители, судя по всему, хотели бы начать жить нормально прямо сейчас, но не понимали, как это сделать, чтобы успокоить Вука.

Обстановку разрядили организаторы, которые зажгли фаеры, придав апокалиптичности происходящему. Утомившиеся журналисты приободрились и стали щёлкать фотоаппаратами тревожные снимки. Внезапно фаеры погасли, Вук Йеремич закончил кричать на людей и практически бегом заторопился со сцены в окружении плечистых молодчиков куда-то вдаль по освещенному фонарями проспекту. Толпа помолчала и, словно облегченно выдохнув, тоже стала расходиться.

На асфальте остались пивные банки, обертки от шоколада, валялись уже ненужные плакаты и значки... Словно отбыв трудовую повинность, люди, разминая затёкшие плечи и колени, потянулись от Парламента. Проехали первые машины. Ещё один трудный революционный день подошёл к концу…

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 15.04.19

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