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Вторник, 16 апреля 2019, 12:39 мск

Новости Балканы

Протестный тупик: сербская оппозиция «отличилась» неспортивным поведением

Фото: telegraf.rs

Сербские оппозиционеры отчаянно пытаются найти новые варианты для протеста после провала субботней акции в Белграде. Новое ««демократическое средство» для «свержения диктатуры Вучича» было продемонстрировано на международном легкоатлетическом марафоне, который прошел в сербской столице в минувшее воскресенье.

Оппозиционеры принесли на старт свой транспарант «1 из 5 миллионов», пытаясь превратить спортивный праздник в политический. На растяжке значились лозунги «Началось!», «Идём до конца!». «Пробежка в удовольствие», как назывался легкоатлетический марафон, чуть не превратилась в «Пробежку недоумения». Какое место заняли в итоге контр-марафонцы неизвестно, но их неспортивное поведение комментаторы в соцсетях разнесли в пух и прах.

– Алё, марафон вообще-то это международное событие, а не примитивная политическая арена, у вас там есть какой-нибудь интеллектуал(кроме Сергея Трифуновича) кто вам это объяснит?!

– «Началось!» ваше падение, на выборах и пяти процентов не наберёте.

– Вместо конкретных политических предложений они рисуют транспаранты и ходят по городу, надеясь таким образом «дойти» до власти..

– 8000 марафонцев? Да это больше, чем на «марафоне» 13.04!

По официальным данным протест «Союза за Сербию» 13 апреля собрал менее восьми тысяч участников. Митинг длился пять часов и закончился без происшествий и инцидентов.

В Белграде каждую неделю проводится много массовых мероприятий. Впереди неделя моды, рыцарский турнир и праздник цветов. Остаётся только предполагать, какой фестиваль или карнавал в следующий раз оппозиционеры почтят своим вниманием.

Белград, Катарина Лане

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