Лидер сербских радикалов назвал руководство «Союза за Сербию» бездарными политиками

Лидер сербской радикальной партии Воислав Шешель обрушился с жесткой критикой на оппозиционную коалицию «Союз за Сербию», которая выступала организатором завершившихся провалом антиправительственных протестов. «У лидеров «Союза за Сербию» нет политического таланта, и они не знают сами, чего хотят», – заявил Шешель, выступая в эфире телекомпании «О2».

Политик подчеркнул, что субботний белградский протест показал, что им некому руководить. «Это что за выступления были перед Парламентом Сербии, их можно разве назвать политическими? Я говорю, что нет!» – констатировал Шешель.

На вопрос, почему по его мнению на протесте не выступил один из лидеров коалиции Драган Джилас, Шешель резонно предположил, этот политик, вероятно, был разочарован недостаточно большим количеством участников митинга.

Также лидер сербских радикалов выразил мнение, что есть основания считать, что оппозиция не согласится на внеочередные парламентские выборы. «Они дали понять, что прежде, чем назначать внеочередные парламентские выборы, необходимы перемены, в том числе и прежде всего в парламентских правилах процедуры», – отметил он.

Вместе с тем Шешель считает, что Телерадиокомпания Сербии должна стать государственной, а не общественной фирмой. «В разговорах вне Парламента смысла нет, нужен диалог власти и оппозиции», – подчеркнул лидер сербских радикалов и подтвердил готовность его партии к конструктивному диалогу.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 16.04.19

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