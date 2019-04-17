Живой забор из телохранителей: лидеры сербской оппозиции отгораживаются от сторонников и журналистов

Лидеры сербской оппозиции из «Союза за Сербию» окружили себя телохранителями, которые не позволяют никому к ним приблизиться. «Неужели оппозиция настолько не доверяет своим последователям, что вынуждена отгораживаться от них стеной охраны», – задается вопросом в своей статье журналистка газеты «Данас» Лидия Валтнер.

Она обратила внимание, что в Белграде на протесте 13 апреля перед Парламентом вокруг Бошко Обрадовича было два десятка плечистых молодчиков – телохранители обеспечивали политику беспрепятственный проход в первый ряд колонны демонстрантов и отгоняли, как пишет журналистка, людей, пытающихся вступить в контакт с лидером «Союза за Сербию».

«Обычно Обрадович ходит без охраны, но не в этот раз. Их работу можно было наблюдать во время того, как формировался первый ряд колонны с транспарантом «Все, как один». Сначала служба безопасности провела Джиласа, Тадич со своей охраной, а также Йеремич с супругой пришли немного ранее. Бошко протолкался самым последним и за ним охранники выстроились в пять рядов непроходимым живым барьером. Таким образом, Бошко был буквально отрезан от любого, кто бы хотел приблизиться к нему», – говорится в публикации.

Личная служба безопасности Обрадовича в СМИ мелькает часто: «Телохранители Обрадовича в августе прошлого года в Шабце ударили женщину на митинге», «Служба безопасности охраняла Обрадовича во время нападения на журналисток Пинка», «Лидер «Дверей» вместе с охранниками ворвался в здание РТС».

Журналисты таблоида «Информер» безуспешно пытались выяснить, зачем Обрадович привёл с собой на митинг столько телохранителей, но он интервью не дал. На звонки ответила его сотрудница и сказала, что передаст вопросы. Ответа на них до сих пор не последовало.

Бывший шеф белградской полиции Марко Ницович не сомневается, что Бошко охраняют профессионалы. «Он нанял профессиональную охрану, которой доверяет. Они вокруг него своими телами создают живую стену, буквально решетку, внутри которой он может абсолютно безопасно передвигаться», – пояснил Ницович.

Бывший сотрудник разведки Божилар Спасич обратил внимание, что у Обрадовича самая многочисленная охрана. «Он окружает себя столькими охранниками, чтобы продемонстрировать мощь, чтобы показать, что у него есть свои люди и никто ему ничего сделать не сможет, – считает он. – То же самое он демонстрировал и в тот день, когда два года назад его охрана напала на журналисток «Пинка». Мне неизвестно, есть ли столько охранников у кого-либо ещё из «Союза за Сербию». Вопрос, кто платит за охрану, бесплатно такие люди не работают».

Другие лидеры оппозиции, в том числе лидер Народной партии Вук Йеремич, тоже без охранников не ходят, что также можно было наблюдать на антиправительственном митинге 13 апреля.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 16.04.19

Косовская проблема: президент Сербии обозначил тему переговоров в Берлине. / Лидер сербских радикалов назвал руководство «Союза за Сербию» бездарными политиками. / Протестный тупик: сербская оппозиция «отличилась» неспортивным поведением. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»