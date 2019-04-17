Сербская оппозиция повторяет лозунги, с помощью которых свергали Милошевича

Нынешняя сербская оппозиция, которая регулярно выступает с антиправительственными протестами последние месяцы, повторяет лозунги, которые использовались при свержении президента Югославии Слободана Милошевича, и пытается реализовать в Сербии сценарий, отработанный западными советниками в других государствах. Такое мнение высказал в интервью порталу «Балканист.ру» председатель Союза журналистов РФ и член совета Президента России по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев.

«Я присутствовал в Сербии, когда свергали Милошевича, видел, как этот процесс набирал обороты, как расклеивались листовки с «кулаком» и какие кричали лозунги во время демонстраций. Ребята, которые руководили теми процессами, потом ездили по другим странам и готовили агентов свержения власти в Грузии, в Киргизии, на Украине и других странах. Я слежу за ситуацией в Сербии и, когда вижу, какие лозунги кричат на демонстрациях, вспоминаю те самые времена», – отметил Соловьев.

В то же время, по его мнению, у нынешней сербской оппозиции гораздо более слабая организация, чем у тех, кто свергал Милошевича – при этом они либо нерешительны, либо ещё не было команды предпринимать решительные действия.

Как отметил Соловьев, президент Сербии Александр Вучич, которого поддерживает Россия, находится в крайне непростой ситуации, отвергая все требования западных «партнёров» о присоединении к антироссийским санкциям. «Он категорически против этого, и давление на него оказывается сильнейшее. Эти демонстрации под лозунгом «1 из 5 миллионов», подхваченные его неудачно оброненной фразой, как раз возникли из-за этого», – считает глава Союза журналистов России.

Напомним, протесты оппозиции «1 из 5 миллионов» происходят в Сербии каждую субботу. Пока, несмотря на усилия организаторов, им не удалось собрать критическую массу для организации «цветной революции». Судя по оценкам наблюдателей, сербский народ очевидно слишком хорошо помнит, как бедно жила страна после свержения Милошевича, когда у власти находились те, кто сейчас стремиться в неё вернуться подобным путём.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Москва. Другие новости 17.04.19

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