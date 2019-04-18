Американская биполярность: США пытаются столкнуть лбами Сербию и Россию

В США критически отреагировали на планы Сербии присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и подписать в октябре договор о зоне свободной торговли. Как заявил профессор факультета международной политики Университета Джонса Хопкинса Эдвард Джозеф, таким образом Белград закроет для себя путь в Европейский союз.

«Подписание договора о свободной торговле Сербии с Евразийским экономическим союзом и потенциальное участие Сербии в этой организации, которой руководит Россия, это путь в один конец», – сказал американский эксперт в интервью «Голосу Америки».

Джозеф выразил надежду, что президент Сербии отдаёт себе отчёт в том, насколько губительно это соглашение для Сербии, которая находится в процессе вступления в Евросоюз. «Президент Сербии должен понять – вы не можете одновременно интегрироваться в непродуктивную русскую сферу, совершенно неприменимую в 21 веке и пытаться построить похожие связи с Западом. Это абсурдно», – подчеркнул американский профессор и заявил, что «если Сербия повернётся в ту сторону, дети ее вырастут в нищете».

Доцент Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института Европы РАН Екатерина Энтина с недоумением восприняла такую реакцию эксперта, отметив, что «американский коллега не совсем хорошо ознакомлен с фактурой».

«Подписание договора о зоне свободной торговли между Евразийским Союзом и Сербией на самом деле является результатом технических переговоров, Сербия за последние 20 лет такие договоры заключила с ключевыми странами Евразийского союза. Этот договор – с Россией, на основе которого осуществляется товарообмен и экономическое сотрудничество между нашими странами, такие же есть с Беларусью и Казахстаном. В 2015 году начались переговоры по объединению этих трёх договоров, а с другой стороны – подключение двух оставшихся членов – Киргизии и Армении – к зоне свободной торговли с Сербией. Технические переговоры спустя четыре года завершились, и Сербия в октябре подпишет соответствующее соглашение», – пояснила эксперт.

По ее словам, это соглашение качественным образом не повлияет на экономическое сотрудничество Сербии и России, Сербии и ЕАЭС, так как это своего рода «бюрократическое упражнение», и шаг вперёд на пути развития экономического сотрудничества со всей пятеркой.

«Что касается сидения на двух стульях – продолжает российский экономист, – этот тезис примерно так же спекулятивен, как и предыдущее утверждение о том, что Сербия заново что-то с кем-то подписывает, выбирает путь и так далее. Почему? Потому что Евразийский союз изначально создавался с правовой точки зрения в соответствии с нормами и требованиями ВТО, в очень похожем стиле и формате с правовой точки зрения, как и Евросоюз, более того, в основу всех конституирующих документов ЕАЭС были положены образцы соответствующих документов ЕС. В этом смысле ЕАЭС закладывает нормативно-правовую и техническую базу под перспективное сотрудничество между ЕАЭС и ЕС, и никакой политико-правовой коллизии тут нет».

По оценке Энтиной, в данном случае говорить о некоем цивилизационном выборе бессмысленно. «То, что наши западные партнёры любые действия в отношении России или России в отношении региона воспринимают в парадигме двустороннего противостояния, биполярности, «холодной войны 2.0», как хотите, – это их личная проблема. Здесь совершенно бессмысленно говорить о том, что Сербия, подписывая соглашение с ЕАЭС, делает свой цивилизационный, экономический, политический, правовой выбор. Это так выглядит в глазах коллективного Запада, но ни на практике, ни в теории не подразумевается ни российской, ни сербской сторонами», – заключила эксперт.

Белград, Катарина Лане

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