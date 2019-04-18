Сербская оппозиция пугает сторонников президента Вучича «черными списками»

Оппозиционный блок «Союз за Сербию» решил устроить очередную провокацию: в пятницу, 19 апреля, активисты коалиции намерены организовать перепись тех, кто покинет рабочее место, чтобы попасть на митинг Сербской прогрессивной партии в Белграде.

«Оппозиция в пятницу будет регистрировать всех, кто покинет рабочее место в органах местного самоуправления, чтобы отправиться на митинг Вучича, и предлагает юридическую помощь тем, кто будет противиться шантажу Сербской прогрессивной партии», – говорится в сообщении «Союза за Сербию», которое цитирует «Балканист.ру».

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала это провокацию «абсолютно ошеломляющим недемократическим актом». «Это угроза насилием по отношению к тем, кто не думает так, как они», – сказала она.

Как сказала премьер-министр, оппозиция должна изучить, что такое демократические стандарты, и придерживаться их. Брнабич добавила, что правительство никогда не регистрировало людей, идущих на гражданские протесты, и не грозило им какими-либо мерами.

Напомним, митинг в поддержку политики президента республики Александра Вучича и Сербской прогрессивной партии, организованный в рамках кампании «Будущее Сербии», должен состояться в пятницу 19 апреля в 18:00.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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