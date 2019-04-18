«Мы столкнулись с невероятной дичью»: сербская оппозиция снова устроила блокаду Белграда

В Белграде произошел очередной скандал, спровоцированный представителями блока «Союз за Сербию». Активисты оппозиционной коалиции во главе с главой района «Старый город» Марко Бастачем блокировали в центре сербской столицы ремонтные работы, что вызвало жесткую реакцию руководства города.

На площади Республики оппозиционеры передвинули ограждение, заблокировали машины и запретили ремонтникам проводить работы. При этом вблизи места происшествия не оказалось ни полиции, ни охраны. Бастач сообщил журналистам, что это ещё одна акция протеста против «вредоносных работ», а так же «акт освобождения Белграда», передает «Балканист.ру».

Оппозиционер также заявил, что требования, выдвигаемые от района «Старый город» и от «Союза за Сербию», одинаковы – добиться приема у мэра Белграда Зорана Радойчича, чтобы остановил все работы до проведения референдума в районе.

Между тем, председатель парламента сербской столицы Никола Никодиевич выразил возмущение действиями оппозиционеров. «История не знает таких примеров! Они напали на рабочих и остановили ремонтные машины! Мы столкнулись с невероятной дичью, которая происходит в центре города. Оппозиционеры мстят белградцам за то, что те не выбрали их на прошлом референдуме», – заявил он.

Вместе с тем, Никодиевич заверил, что все начатые ремонтные работы будут доведены до конца. «А завтра придём на митинг в поддержку нашего президента, чтобы показать, что большинство в Сербии – против того, что творят оппозиционеры», – подчеркнул спикер городского парламента.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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