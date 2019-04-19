Несмотря на угрозы: в Белграде собирается самый массовый митинг

Сегодня вечером в Белграде пройдет митинг в поддержку президента Сербии Александра Вучича, который станет частью масштабной кампании «Будущее Сербии».

Акция, организатором которой выступила Сербская прогрессивная партия, начнётся в 16:00 часов концертом популярных исполнителей, после чего перед собравшимися выступят первые лица сербской политики – президент Вучич, премьер-министр Ана Брнабич и министр иностранных дел Ивица Дачич. На митинге также запланированы выступления председателя правительства Боснии и Герцеговины, министра иностранных дел Венгрии, а также ветеранов 90-х и косовских сербов, пешком пришедших в Белград в знак поддержки курса президентской политики. После официальной части митинга концерт звёзд эстрады будет продолжен.

Министр иностранных дел Сербии пообещал, что этот митинг станет более массовым, чем протест оппозиции «1 из 5 миллионов». Наиболее часто об ожидаемом количестве участников говорил президент республики. «За последние полвека это будет самый масштабный митинг, – заявил Вучич. По его словам, в акции примут участие в 10-15 раз больше граждан, чем на оппозиционный протест. Президент пригласил телекомпанию «Пинк» снять дроном картину митинга, чтобы «все могли сравнить фотографии и убедиться, где будет больше народу».

Всю неделю в сербских СМИ обсуждали рекламный ролик сербской прогрессивной партии, где ведущие функционеры готовили сэндвичи для участников, которых будут свозить на митинг автобусами со всей страны. Заместитель председателя Сербской прогрессивной партии Мария Обрадович, снявшаяся в ролике, пригласила граждан «присоединиться к поддержке лучшего будущего Сербии и вместе показать силу тем, кто хочет повернуть жизнь в стране вспять на десять лет во времена нестабильности».

Оппозиция отреагировала на сообщения о готовящемся митинге подготовкой очередных провокаций. «Союз за Сербию» собирается блокировать улицы и пересчитать всех, кто уйдёт с рабочих мест ради участия в митинге и «предлагает юридическую помощь тем, кто не поддастся шантажу прогрессивной партии». Премьер-министр Сербии назвала эти обещания «абсолютно недемократическим действием» и «угрозой насилием», а президент Вучич сказал о смехотворности заявлений оппозиции о том, что кто-то будет насильно сгонять людей на митинг и штрафовать тех, кто не пойдёт.

«Это просто смешно, когда кто-то говорит, как его заставляли идти на митинг прогрессивной партии, он не хотел, но пошел на митинг оппозиции, детям такое рассказывайте», – прокомментировал Вучич. Он так же сообщил, что митинг не начнётся, пока на него не придут все желающие. «Будет пробита любая блокада оппозиции, мешающая людям участвовать в сегодняшнем митинге. Давайте, попробуйте нас остановить, увидите, мы любую блокаду уничтожим!» – пообещал президент.

Предполагается, что митинг пройдёт перед сербским парламентом, шествия по городу не запланировано, чтобы избежать пробок. «У нас не будет погромов в городе, мы не будем носить виселицы и вламываться на телекомпании. Митинг пойдёт мирно и весело, это будет праздничная атмосфера, сюда придут люди не из-за меня или прогрессивной партии, а ради будущего Сербии», – подчеркнул Вучич.

Министр внутренних дел также подтвердил, что ожидает позитивную атмосферу. «У тех граждан, кто соберётся сегодня, нет намерений врываться в здания государственной власти», – сказал он. Однако во избежание провокаций все же решено было выставить охрану Парламента.

По предварительным данным из районных партийных отделений, которые занимаются организацией доставки всех желающих на митинг, ожидается не менее 130 000 человек.

Белград, Катарина Лане

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