«Жизненно важный вопрос»: Белград не «сдаст» Москву под давлением Запада и сербской оппозиции

Белград не поддастся на давление Запада – не будет «сдавать» Москву и вводить ограничительные меры в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией затрагивает национальные интересы балканской республики.

«Наши отношения находятся на уровне стратегического партнерства. Поэтому Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против РФ, несмотря на то, что на Сербию оказывается сильное давление. Мы должны отстаивать свои национальные и государственные интересы, а в этом нам, безусловно, помогает Москва», – сказал Дачич в интервью «Известиям».

Он пояснил, что российские нефть и газ – тоже входят в национальные интересы республики. «80% газа мы должны импортировать. Единственный маршрут: из России через Украину и Венгрию. Учитывая нынешние проблемы на Украине, если это направление закроется, Сербия останется без газа. Поэтому для нас был очень важен «Южный поток», который остановили ЕС и США, несмотря на то, что «Северный поток» они тогда не заблокировали. Сейчас реализуется «Турецкий поток», строительство части газопровода, который пройдет по Сербии, должно закончиться в следующем году, но до этого должны завершиться работы в Болгарии», – сказал он.

«Конечно, мы чувствуем давление из-за этого со стороны западных стран, но никто другой нам не предлагает газ. Только пустые слова. Поэтому участие в «Турецком потоке» – это наш национальный интерес. Здесь речь идет о жизненно важном вопросе», – продолжил министр.

Он также отметил, что Россия «помогает сохранить территориальную целостность в вопросе Косово». «Было бы, мягко говоря, очень некорректно вводить санкции вслед за западными странами», – подчеркнул он.

Комментируя давление, которое оказывается на страну сейчас, Дачич упомянул митинги оппозиции, которые не прекращаются в Сербии уже почти полгода.

«Очень интересно, что в странах нашего региона, которые следуют советам Запада, никогда не происходят протесты, а там, где руководство защищает национальные интересы, волнения существуют», – сказал он. Министр отметил, что протесты, которые сейчас проходят в стране, имеют место быть, однако недовольство лучше выражать на выборах, а не врываться в здание телецентра.

«Надо четко понимать разницу между демонстрациями и нарушением общественного порядка. Всё можно решать только через очередные выборы», – считает Дачич.

Вместе с тем, он отметил, что Сербия старается стать членом Евросоюза, но «это не значит, что она должна забывать о традиционных отношениях с такими друзьями, как Россия».

В этой связи он обратил особое внимание, что республика не намерена забывать о НАТОвской агрессии по отношению к Югославии, которая произошла 20 лет назад.

«Мы называем это именно агрессией. Впервые в современной истории военная организация вторглась в суверенную страну без решения Совбеза. Мы сотрудничаем даже с НАТО, но никогда не забудем того, что произошло. Особенно нельзя забывать, что следствием их действий стало провозглашение независимости Косово. Это говорит о том, что был сговор американской и британской администраций. Хотя и другие страны Европы отреагировали на это некорректно, например, Германия и Франция», – сказал Дачич.

Он напомнил, что под «гуманитарные» бомбардировки НАТО попали больницы, жилые здания, мосты, поезда. «Очень жаль, что никто так и не ответил за это. Они сказали, что данные события не входят в компетенцию международных судов. Последствия ощущаются до сих пор, но мы должны с этим жить и сотрудничать со странами, которые бомбили нас», – сказал он.

При этом Дачич выразил уверенность, что международная обстановка изменилась и позиции России за это время значительно окрепли, поэтому сегодня НАТО бы не решилось на такой шаг.

«Таким было тогда состояние международных отношений. Если бы они были немного другими, может быть, и результат был иным. Мы благодарны Российской Федерации за помощь, которую она и тогда оказывала, но, если бы Путин тогда был президентом, нас бы не посмели бомбить. Россия, думаю, заняла бы другую позицию», – заключил министр иностранных дел Сербии.

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