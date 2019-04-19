Косово уже не Сербия: американский посол устроил провокацию

Посол США в Сербии Кайл Скотт спровоцировал громкий скандал на публичной лекции в начальной школе «Жарко Зренянин» в Апатине. Американский дипломат продемонстрировал ученикам политические карты Сербии без Косово, что вызвало шквал негодования школьников и их родителей, передает «Балканист.ру»

Большинство учеников начало громко возмущаться и выкрикивать «Косово – это Сербия», но американский посол, не сказав ни слова, переключился на следующий слайд и продолжил лекцию как ни в чем не бывало.

Информация о карте просочилась после публикации новости о посещении послом США школы. О слайде с Сербией без Косово написали в комментариях родители детей, которые присутствовали на лекции.

«Я ужаснулся, когда мой сын рассказал мне, что во время лекции на одном из слайдов посол показал аж целых три карты Сербии, все три без Косово! Только когда дети начали массово кричать, что Косово – это Сербия, он переключился на следующий слайд и продолжил лекцию. Я не мог поверить, что это могло произойти в одной из школ Сербии, в присутствии директора и учителей и что это осталось без их реакции и протеста! Если бы дети не рассказали, мы бы об этом не узнали. Позор!» – подчеркнул Небойша Медич, отец ученика, который присутствовал на спорной лекции.

Эту позицию поддержали и другие сербские сограждане, родители и учителя, которые осудили действия посла и тех, кто не выразил протест по поводу случая с картой.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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